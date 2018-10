Fakin: V zadnjih 10 letih se je število zdravstvenih delavcev povišalo za 4000

Spomnimo. Da je zaposlenih dovolj, da pa niso dobro razporejeni na delovn a mesta, je minister povedal že po srečanju s sindikati. "Prvi podatki kažejo, da je na nekaterih oddelkih dejansko premalo medicinskih sester, na nekaterih pa ne," je takrat pojasnil in opozoril, da mora vodstvo poskrbeti za prerazporeditev kadrov med oddelki. "Menedžment mora poskrbeti, da je na kritičnih mestih vedno zaloga kadra, ki lahko nadomesti manjkajoče." "Doslej smo se premalo ukvarjali z menedžmentom," pa je Fakin odgovoril na vprašanje, ali je velik del krivde za težave v vodstvih zdravstvenih zavodov.

Minister za zdravje Samo Fakin je v Moravskih Toplicah nagovoril udeležence jesenskega srečanja ekonomistov in poslovodnih delav cev v zdravstvu. Podobno kot na srečanju z zdravstvenimi sindikati pred dvema dnevoma je zatrdil, da se je reševanja težav v zdravstvu lotil na podlagi podatkov. In ti naj bi nekatere trditve, med njimi tisto o premalo kadra, ovrgli.

Imamo zdravnika 'v vsaki vasi'. Ginekologa in pediatra imajo prebivalci tako rekoč pred vrati. Tudi bolnišnic ne bomo ukinjali. Se bo pa treba vprašati o strokovnosti in varnosti, kaj je dobro za državljane.

Po besedah Fakina to ne sme veljati le za zdravnike, saj je na vsakega zdravnika "vezanih" še devet zaposlenih v zdravstvu. "V desetih letih se je število ur, ki jih zdravnik opravi z bolniki, zmanjšalo za najmanj en mesec na leto," je opozoril.

Vendar pa tudi denarja za enkratni dodatni program ne bodo dali brez pogojev. V zdravstvenih ustanovah bodo morali najprej opraviti svoje redno delo, po besedah ministra vsaj šest ur in pol efektivnega dela dnevno. "Ljudi bo treba razporejati glede na potrebe delovn ega procesa in potrebe pri bolnikih," je poudaril minister.

V svojem nagovoru se je dotaknil tudi poslovanja zdravstvenih zavodov, mnogi se namreč že leta soočajo z negativnim poslovnim izidom. Ekipa ministrstva z vsakim javnim zdravstvenim zavodom, ki posluje z minusom, razčiščuje, zakaj je tako. Kot je dejal Fakin, pogosto sliši, da bi bolnice rade poslovale po vzoru gospodarskih družb. Vprašal pa se je, ali se v javnem sektorju zavedajo, da podjetja ne smejo imeti izgub.

Tudi v javnih zdravstvenih zavodih se bodo morali začeti ukvarjati z ekonomičnostjo poslovanja, pravi minister. Zgolj računati, da "bo že kako", po svarilih ministra ni sprejemljivo. Organizacije v zdravstvu pa je treba voditi z bolj dolgoročnimi načrti: "Imeti moramo strateške načrte za pet let naprej. Ministrstvo tedensko poroča vladi kaj delamo, imamo trimesečne prioritete. Ustaviti moramo izgube, nadzorni organi morajo ozavestiti, da izguba ni opcija. Ni dedka Mraza, ki bi pokril izgube," je dejal minister.

Prioritete vlade na področju zdravstva

Spregovoril je o zakonskih prioritetah vlade na področju zdravstva, to sta po njegovih besedah zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi stopila v veljavo leta 2020 oz. 2021.

Minister za zdravje je v zaključku svojega govora ocenil, da ima Slovenija res dober zdravstveni sistem. "Imamo zdravnika 'v vsaki vasi'. Ginekologa in pediatra imajo prebivalci tako rekoč pred vrati. Tudi bolnišnic ne bomo ukinjali. Se bo pa treba vprašati o strokovnosti in varnosti, kaj je dobro za državljane," je dejal Fakin in spomnil na zavezo iz koalicijskega sporazuma o ustanovitvi organa za nadzor kakovosti v zdravstvu.