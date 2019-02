Fakin z direktorji zdravstvenih domov o stanju v primarnem zdravstvu, a brez zdravnikov

Pretekli teden so razpravo o težavah, ki pestijo zdravstvo, zaznamovale predvsem številne kritike in opozorila o obremenjenosti primarnih zdravnikov, ki ponekod ne vpisujejo več novih bolnikov. V zdravniških sindikatih in drugih zdravniških organizacijah opozarjajo, da povečane obremenitve zdravnikov vodijo v nestrokovno in manj kakovostno obravnavo bolnikov. Ob tem poudarjajo, da niso upoštevani dogovorjeni standardi in normativi.

Na drugi strani pa na ministrstvu ocenjujejo, da razmere v sistemu primernega zdravstvenega varstva niso kritične in da je sistem pod nadzorom. Minister za zdravje Samo Fakin je zadnjih izjavah večkrat poudaril, da je stanje treba oceniti skozi številke in podatke, kar bodo po ministrovih napovedih s predstavniki vodstev zdravstvenih domov poskušali danes tudi storiti.

Ugotovitve današnjega srečanja bodo javnosti na novinarski konferenci predstavili Fakin, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjan Sušelj, direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar in vodja Radivoje Pribaković Brinovec z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Družinski zdravniki opozarjajo na spregledana dejstva

V sindikatu zdravnikov družinske medicine Praktik.um so izpostavili dejstvo, da na tej novinarski konferenci ne bo sodeloval nihče, ki dela v primarnem zdravstvu, ali kdo, ki bi lahko govoril v imenu bolnikov. Ob tem so opozorili tudi na številne izjave ministra, ki naj se ne bi ujemale z uradnimi podatki.

Obregnili so se denimo ob ministrovo izjavo, da 60 odstotkov družinskih zdravnikov ne dosega glavarinskih količnikov (1200 opredeljenih oseb oziroma 1500 glavarinskih količnikov na posameznega zdravnika). "Ideja ministrstva, da 60 odstotkov zdravnikov še mora opredeljevati bolnike, temelji na 'normativu', ki je izračunan z birokratsko enačbo: število prebivalcev deljeno s številom zdravnikov. To bi pomenilo, da če bi v Sloveniji imeli zgolj dva zdravnika družinske medicine, kjer bi eden imel 1,2 milijona opredeljenih bolnikov, drugi pa 800 tisoč opredeljenih bolnikov, da bi minister lahko trdil, da 50 odstotkov zdravnikov ne dosega glavarinskih količnikov. Izjava ministra je podobno smiselna izjavi, da 60 odstotkov voznikov kamiona pelje samo 180 km na uro po cesti, kar je premalo, ker ne dosegajo povprečja 200 km na uro," so pojasnili v sindikatu Praktik.um, ki ga vodi Igor Muževič.

Opozorili so tudi na dejstvo, da je v desetih letih po podatkih OECD samo v najbolj priljubljenih šest evropskih držav migriralo kar 261 zdravnikov iz Slovenije. Pa tudi na majhno zanimanje študentov medicine za primarno zdravstvo. V sporočilu, ki ga lahko v celoti preberete na tej povezavi, so nanizali še nekaj drugih podatkov.