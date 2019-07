Zakaj je faktor 50 boljši od faktorja 30?

UV-žarki so valovnih dolžin med 100 in 400 nanometri in imajo svojo energijo. Delijo se na UV C , UV B in UV A žarke. UV C žarkom, ki so energetsko najmočnejši, dostop do naše kože onemogoča ozonska plast, v nasprotnem primeru bi bili za našo kožo zelo škodljivi. Uporabljajo se na primer za sterilizacijo operacijskih dvoran.

Preden pojasnimo, kakšna je pravilna uporaba in kateri izdelki so najbolj priporočljivi, moramo začeti na začetku – torej pri soncu. Kot vemo, oddaja sonce žarke različnih valovnih dolžin. Žarki so razdeljeni na kozmične, gama in X-žarke, ki bi bili za nas uničujoči, sledijo UV-žarki, vidni žarki oziroma vidna svetloba, nato infrardeča svetloba ter radio in električni valovi.

Nasprotno UV B in UV A žarki prispejo do naše kože tudi čez oblake. UV B žarki so močnejši in so tisti žarki, ki si jih zapomnimo po angleški besedi 'burning', saj imajo še vedno visoko energijo, da povzročijo opekline na koži, preden sprožijo nastanek dodatnega pigmenta oz. porjavelost kože. UV A žarki so tisočkrat šibkejši, zato opeklin pred porjavelostjo ni, zapomnimo pa si jih tudi po angleški besedi 'ageing', ker pospešijo staranje kože. UV A žarke sicer delimo še na UV A1 in UV A2.

Tako UV A kot UV B žarke Mednarodna agencija za raziskavo raka uvršča med kancerogene, saj UV B žarki prispevajo k začetku spreminjanja jeder v celicah, medtem ko UV A žarki to spreminjanje vzdržujejo, zaradi teh t. i. genskih mutacij se celice kože lahko spremenijo v rakave. Ko so strokovnjaki ugotovili, da sončni žarki niso le koristni zaradi tvorbe vitamina D in dobrega počutja, ampak naredijo tudi veliko škode v koži, so podjetja, ki izdelujejo pripravke za zaščito pred soncem, v te začela dodajati kemijske filtre. Kot pojasnjuje dermatologinja dr. Larisa Stojanovič z Medicinske fakultete v Ljubljani, ti filtri žarke absorbirajo in jih spremenijo v toploto in na ta način žarki na našo kožo ne morejo škodljivo delovati.

V sredstva za zaščito proti soncu so najprej dodajali filtre proti UV B žarkom valovne dolžine 280 do 320 nanometrov. Učinkovitost takega filtra so določili s faktorjem. Kaj torej pomeni faktor 30? "Faktor 30 pomeni, da pripravek zaščiti kožo pred nastankom opekline oz. rdečine 30-krat dlje. Torej, če na soncu nezaščitena koža postane rdeča v petih minutah, bo krema s faktorjem 30, v kateri so filtri proti UV B žarkom, kožo pred nastankom rdečine zaščitila 150 minut (5 krat 30). Vendar le pod pogojem, da bomo na kožo nanesli kremo v količini dveh miligramov na kvadratni centimeter, kar pomeni 30 mililitrov na en nanos za celo telo," pojasnjuje dermatologinja.