Bruto ali bruto bruto? 46 študentov bi moralo vrniti 18.317 evrov

Fakulteta, ki ima svoje prostore v Celju, terja od študentov domnevno preveč izplačana sredstva, ki so jih prejeli za sodelovanje v projektih Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist v študijskem letu 2019/2020. Večinoma so zneski, ki naj bi jih morali mladi vrniti, nekaj sto evrov, nekateri celo blizu tisoč. 46 študentov bi moralo skupno vrniti 18.317 evrov.

Dekanja Maja Fošner, ki je položaj prevzela aprila letos, sicer priznava, da so bila previsoka izplačila napaka fakultete, a poudarja, da ni pravne podlage, da bi lahko študentje ta denar obdržali. "Pri izplačilih je prišlo do človeške napake, najprej napake strokovne sodelavke fakultete, ki pa so jo spregledali nadrejeni. Za napako se je fakulteta študentom večkrat javno opravičila. Za storjeno napako nam je resnično žal. Na žalost pa je treba poudariti, da bodo študentje preveč izplačane zneske morali vrniti, saj ni pravne podlage za izplačila, ki so jih prejeli," je povedala za STA.

Sindikat: Iz pogodb ne izhaja, da bi šlo za bruto bruto znesek

V sindikatu Mladi plus pa so ogorčeni. "Po pregledu dokumentacije je popolnoma jasno, da mladi niso ničesar zakrivili, da gre za napako fakultete in da vse podpisane pogodbe, sporazumi in dokumentacija kažejo, da mladim ni treba vračati plačila," so bili jasni že pred novinarsko konferenco, na kateri so nato podrobneje predstavili primer in nadaljnje postopke za zaščito študentov, ki so se obrnili na njihovo službo pravne pomoči.