Mačehovska poteza fakultete za strojništvo: sredi leta novi pogoji

Ob začetku šolskega leta so bili pogoji drugačni, veljalo je, da lahko dijaki izbirajo med več predmeti. Obenem je s to potezo fakulteta otrokom zaprla tudi vrata na višješolski študij. Na Fakulteti za strojništvo se branijo, da se držijo črk zakona.

Dijak četrtega letnika ljubljanske srednje strojne šoleMaks Hawlina je pri pouku uspešen in se od jeseni z učitelji in sošolci pripravlja na univerzitetni študij strojništva. Kot je povedal, je njegova želja bila, "da naredimo strokovno maturo in končamo še peti predmet, da se vpišemo na univerzitetni program."

Dijaki ne smejo izbirati več le strokovnih predmetov

A če so bili ob začetku leta pogoji za vpis matura iz slovenščine, angleščine ali matematike, poleg tega pa je Maks izbral še strojništvo, mehaniko in pripravljal seminarsko nalogo, je nato prišel ultimat fakultete, da dijaki ne smejo več izbirati le strokovnih predmetov. Kot so pojasnili na fakulteti, po novem priznajo samo predmet splošne mature, in to je matematika.