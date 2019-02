Fakultete, višje in srednje šole odpirajo vrata bodočim študentom in dijakom

Odločitev o izbiri srednje šole in fakultete zagotovo ni lahka, zato je prav, da učenci in dijaki dobro premislijo, kam jih vleče, pravi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. "Prav je, da je to njihova lastna odločitev, in želim jim, da se bodo odločali v skladu s svojimi željami in pričakovanji," je dejal.

"Čeprav gre za pomembno odločitev in velik korak na poti odraščanja, pa naj ta odločitev ne bo preveč stresna za vse tiste, ki morda še ne vedo, kam bi se usmerili. Izobraževalni sistem namreč tudi v nadaljevanju omogoča veliko možnosti različne izbire in morebitne zamenjave smeri. Zato le pogumno novim izzivom naproti," je še zaželel bodočim dijakom in študentom.