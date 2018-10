Fakultete znova odpirajo svoja vrata: 660 vpisnih mest manj

Za študente se začenja študijsko leto. To je prelomno obdobje posebej za novince, ki se bodo morali privaditi na novo okolje in življenje. Zanje univerze, fakultete in študentske organizacije pripravljajo različne dobrodošlice. Slednjo jim je v poslanici zaželel tudi novi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo.

Jernej Pikalo je v poslanci poudaril, da izobrazba ni samo za delodajalca, ampak za življenje, ki si ga sami najbolj predstavljajo, ter izpostavil prijateljstva, ki jih bodo študenti sklenili v tem obdobju. "Večkrat vam bodo rekli, da so ta leta najboljša leta vaših življenj. V tem se strinjam, ampak v navadi je, da tega ne boste vedeli, dokler jih zares ne boste dokončali," je med drugim zapisal minister. "Večkrat vam bodo rekli, da so ta leta najboljša leta vaših življenj. V tem se strinjam, ampak v navadi je, da tega ne boste vedeli, dokler jih zares ne boste dokončali." FOTO: Damjan Žibert Po Sloveniji dobrodošlice študentom Za bruce in njihove starše ter ostale študente ljubljanska univerza na Kongresnem trgu danes pripravlja tradicionalni Pozdrav brucem. Medtem ko bodo na osrednjem odru za vzdušje skrbeli glasbeniki, pa bodo na stojnicah 23 fakultet in treh akademij na razpolago informacije o obštudijskih dejavnostih. Zvečer ljubljanska študentska organizacija v kampusu pripravlja dobrodošlico s koncertom. Mariborska univerza je za novince pripravila t. i. bruc paket, s katerim jim bo zaželela dobrodošlico in ponudila osnovne informacije o študiju na univerzi. Tradicionalno dobrodošlico pripravljata tudi študentski organizaciji mariborske in primorske univerze. 660 vpisnih mest manj Univerze v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in v Novi Gorici, novomeška fakulteta za informacijske študije ter 13 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo so za študijsko leto 2018/19 razpisali 18.481 mest za redni in izredni študij, kar je v primerjavi z lanskim razpisom 660 vpisnih mest manj.