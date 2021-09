Fala Slonček pripravlja nov izziv za vse pekovske mojstre

Na natečaj se lahko prijavite do 11. oktobra, in sicer tako, da pošljete recept svojega kruha in svoje ime, priimek ter naslov/elektronski naslov na fala.sloncek@gmail.com. Vse, ki se boste prijavili do 25. septembra, čaka nagrada. Sodelujoče na natečaju toplo vabimo tudi na končni izbor najboljših vrst kruha, ki bo potekal na svetovni dan hrane, tj. v soboto, 16. oktobra, v Ljubljani. Svoj kruh boste lahko prinesli na ocenjevanje in na razstavo, zmagovalni kruh pa si bo prislužil naziv Naj Fala kruh 2021. Tudi letos bomo vse kruhe, ki bodo sodelovali na izboru, na koncu podelili Društvu Food for life, ki jih bo razdelilo med socialno ogrožene družine.

Več informacij o natečaju najdete na povezavi kruhinpotica.com. Prijazno vabljeni, Fala Slonček se že veseli vaših receptov!





Naročnik oglasa je Lesafree Slovenija.