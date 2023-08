Fantek, ki je v poplavah sezul čevlje za Nikito, ji je sedaj kupil še nove

Mala Nikita Pečovnik je svojo sobo in svoj prvi dom v Malih Braslovčah zapustila bosa. Gasilci so se na njihov klic odzvali nemudoma, s čolnom so se prebili do njih in jih evakuirali na varno. Od tam so jih odpeljali v dvorano, kjer so bili nastanjeni. Nikita je tja prispela bosa, to pa je opazil fantek, ki je bil tam prav tako nastanjen s svojo družino. Brez oklevanja si je sezul suhe čevlje in jih podaril Nikiti, četudi je to pomenilo, da bo on ostal brez obutve.