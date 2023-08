Fantek v času poplav sezul čevlje in jih dal deklici z redko boleznijo

Na videz popolnoma navaden deževen dan se je tako kot za številne družine po državi tudi za družino Pečovnik iz Malih Braslovč spremenil v nočno moro. Miha in Ivana sta najprej opazila, da je zalilo sosednje dvorišče, nato pa je voda z neverjetno hitrostjo narasla za več kot dva metra. Bolj kot zase sta se bala za življenje njune 6-letne hčere Nikite, prisrčne deklice s smrtonosno redko boleznijo, zaradi katere ne govori in ima velik razvojni zaostanek. Družina je ostala brez doma, njihove nekoč mirne oaze ni več, od hiše pa so ostale zgolj gole stene. Ostalo jim je le nekaj fotografij, veliko bolečine in strah pred prihodnostjo. Ne želijo prositi, a vedo, da jim brez pomoči ne bo uspelo.

Idilično dvorišče družine Pečovnik je danes videti popolnoma drugače. V svojo hišo vstopajo z veliko bolečino in se spominjajo, kako je drla voda v sobo hčerke Nikite, ki je zdaj prazna. Voda je tako hitro naraščala, da je bilo očetu Mihi in mami Ivani jasno, da morajo takoj zapustiti hišo. "Nismo se imeli kam umakniti, hiša je pol lesena, pol zidana in zaradi hčere s posebnimi potrebami nas je bilo strah, kako bo odreagirala," pripoveduje Miha Pečovnik.

TRR Društva Viljem Julijan: SI56 0400 1004 8660 136

Sklic: SI00 882023

Namen: "Donacija za družino Nikite – pomoč ob poplavah"

Gasilci so se na njihov klic odzvali nemudoma, na čoln so splezali skozi okno. Nato so bile potrebne le še tri ure, da je vse, kar so imeli, odnesla voda. Oče je našel le posebno kolo od hčere, a še to je odneslo k sosedu. Občina je poskrbela za streho nad glavo, dobri ljudje pa skrbijo, da Nikiti v prihodnjih dneh ne bi nič manjkalo. "Tudi iz podjetja za pleničke za otroke s posebnimi potrebami so nas kontaktirali, da nam bodo poslali pleničke, ker smo tudi brez tega ostali," s solzami v očeh pove Nikitin oče.

Poplave uničile tudi dom 6-letne Nikite FOTO: Društvo Viljem Julijan

A za nov začetek bo potrebne veliko več pomoči, saj jim je namesto doma ostalo trideset tisoč evrov kredita. Donacije za družino tako zbirajo v Društvu Viljem Julijan. "Vse srčne ljudi prosim, da prispevate po najboljših močeh, tako da pošljete SMS s ključno besedo NIKITA5 na 1919," poziva Gregor Bezenšek, ustanovitelj Društva Viljem Julijan.