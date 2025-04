Fantje brez kompasa: o vzgoji, moškosferi in nasilju

Gašperlin poudarja, da se od moških v zadnjih 10 oz. 15 letih pričakuje bistveno več, kot se je nekoč: "Ni več dovolj, da je le uspešen v službi ter da poskrbi za ključna opravila okoli hiše. Moški mora biti ob tem tudi odličen oče, čustvena in psihološka opora, razumevajoč partner ..." Pričakovanja so se spremenila, ob tem pa opaža, da moških na njihovo vlogo v tem novem svetu nihče ne pripravi.

Da so ženske res nekoliko bolje opremljene za odraslo življenje, se do določene mere strinja tudi Zavirškova, vendar za to podaja drugačne razloge. "Od deklic se pričakuje, da bodo prej 'odrasle' in bolj odgovorne, dečki pa imajo več svobode in se jim že kot otrokom bolj popušča, se jih bolj občuduje in se jih vidi kot 'male gospodarje'." Obenem so poti dečkom in moških veliko bolj odprte, za doseganje svojih ciljev ne potrebujejo toliko naprezanj kot deklice in ženske; fantje in moški se praviloma, če so kolikor toliko sposobni, s steklenih dvigalom vozijo do vrhov, medtem ko deklice gledajo za njimi in se steklene stene niti ne zavedajo, pravi.

Poudarja tudi, da se ni spremenila le vloga moških, temveč tudi vloga žensk ter da so pričakovanja do njih pogosto protislovna: "Biti mora samostojna, a ob tem mora najti tudi pravega partnerja. Uspešna mora biti v službi, ob tem pa mora imeti tudi družino z otroki. To so zgolj nekateri primeri."