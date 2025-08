Farme Ihan bodo kastracijo pujskov izvajale z uporabo anestezije

V skupini Farme Ihan, ki so največji prašičerejec v državi, bodo med prvimi uvedli kastracijo pujskov z uporabo splošne anestezije, so danes sporočili iz družbe Meso Kamnik, ki je del skupine. Kot so izpostavili, so že sodelovali tudi pri testiranju naprav, ki omogočajo uspavanje pujskov z metodo inhalacijske anestezije.

V luči danes potrjene novele zakona o zaščiti živali, ki prinaša tudi prepoved kastracije pujskov brez uporabe anestezije in protibolečinskih sredstev, so v družbi pojasnili, da pozorno spremljajo pričakovanja potrošnikov in širše družbe glede izboljševanja dobrobiti rejnih živali. Ob tem so spomnili, da v Sloveniji trenutno poteka tudi intenzivna razprava gleda postopka izvedbe kastracije pujskov v okviru sprejemanja novele zakona ter da je po veljavni zakonodaji ta postopek dovoljeno izvajati brez uporabe anestezije in analgezije.

Pujski FOTO: Shutterstock icon-expand

Ob upoštevanju spreminjajočih se družbenih pričakovanj ter vedno višjih standardov na področju dobrobiti živali pa so se v skupini Farme Ihan odločili, da bodo med prvimi v državi uvedli kastracijo pujskov z uporabo splošne anestezije, in sicer z metodo inhalacije. "Na eni izmed naših farm smo že sodelovali pri testiranju naprav, ki omogočajo uspavanje pujskov s pomočjo splošne inhalacijske anestezije pred izvedbo kastracije. Na podlagi opravljenih testiranj ocenjujemo, da je takšen pristop tehnično izvedljiv in učinkovit," so pojasnili v družbi Meso Kamnik. Ob tem so napovedali, da bosta dobava ustrezne opreme in uvedba novih delovnih postopkov v celoti zaključena najkasneje do jeseni letos. Postopek kastracije s pomočjo splošne anestezije bo izvajala njihova lastna veterinarska služba.