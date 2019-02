Fašistični provokaciji proti slovenskim dijakom v Gorici

"Da je bilo to plaketiranje prav na dan slovenske kulture, to pa mi daje nekako drugačen privdih," pravi Maja Humar , Pokrajinska predsednica Slovenske kulturno gospodarske zveza (SKGZ) za Goriško.

Namesto veselja ob praznovanju kulturnega dne je dijake slovenskega centra in zavoda Galilei v Gorici v petek pričakalo šest plakatov s fašistično provokacijo. Boben avantgarde in privrženi zmagi je pisalo na plakatih. Gre za gesli mladinske veje desničarskega gibanja CasaPound, ki je imelo v Gorici zborovanje pred tremi tedni.

"Tudi nam ni vseeno, da se zopet pojavljajo fašistične težnje, ki jih je potrebno prav takoj zatreti in zato moramo vsi skupaj združiti naše moči, da se temu upremo oziroma da ne dovolimo, da predvsem med mladimi sprožijo zopet nasilje in sovraštvo, ki res ni potrebno," poudarja Humarjeva.

Doslej so fašistični shodi vsakič spodbudili protifašistične proteste, ki so bili glasnejši in številčnejši, ter dali vedeti, da vračanje k nacionalnosti in sovraštvu ne prinaša nič dobrega.