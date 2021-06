DZ še ni obveščen o odstopu ministrice, Starman favorit za naslednika

Nekdanji državni sekretar na pravosodnem in okoljskem ministrstvu. Bivši šef krajinskega parka Strunjan. Danes predavatelj na evropski pravni fakulteti v Novi Gorici in vodja urada za prostor v občini Izola. Sicer pa sin znanega pokojnega obalnega odvetnika Danijela Starmana . Vse to je človek, ki neuradno najvišje kotira kot naslednik Lilijane Kozlovič . "Gospoda Marka Starmana poznamo že iz mandata 2004 – 2008. Z njim smo imeli tudi pogovore, ker se je pojavil kot kandidat za ustavnega sodnika," pove vodja poslancev NSi Jožef Horvat .

V Počivalškovi SMC, kjer so se do zaključka postopka zavili v molk, se o kandidaturi pogovarjajo z več kandidati, a je zaradi političnih izkušenj favorit Starman, ki zadeve prav tako ne komentira. Kocka, kdo bo novi pravosodni minister, pa bi na izvršnem odboru SMC lahko padla že jutri. "Starman je že sodeloval v naših vladah. Mislim, da je bil pri svojem delu učinkovit. Tako da predvidevamo, da bo dober pravosodni minister– če bo to on,"ocenjuje poslanka SDS Alenka Jeraj. Horvat pri tem še dodaja, da nimajo težav s tem, da bi Starmana podprli: "Če ga bo, seveda, predsednik vlade predlagal državnemu zboru v potrditev."

PremierJanez Janšasicer kuverte z odstopom Kozlovičeve očitno še ni odprl, saj je še ni poslal naprej v seznanitev parlamentu. Zakonski rok se izteče v četrtek. Starman se je neuradno o ministrovanju že pogovarjal s predsednikom vlade, po naših informacijah pa ni član SMC, čeprav velja za Počivalškov izbor. Dosedanje politične funkcije je opravljal kot del kvote SLS. "Vsa imena, ki krožijo v zadnjem času, ne samo glede novega pravosodnega ministra, ampak pri večini kadrovanj vlade–tukaj imam v mislih denimo Dimitrija Rupla in podobne ljudi–kaže, da obstaja zelo majhen delež ljudi v tej državi, ki bi želeli sodelovati v taki vladi. Tako da mislim, da to pove vse," pojasni poslanec Levice Matej Tašner Vatovec.