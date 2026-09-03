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Slovenija

Fazaniranje: dve dekleti zdravniki obravnavali tudi v Ljubljani

Ljubljana , 03. 09. 2026 11.47 pred 1 uro 3 min branja 38

Avtor:
A.K.
Fazani

Prvi šolski dan je dijakinja v Mariboru izgubila zavest zaradi običaja 'fazaniranja'. Dve dekleti pa so zaradi težav obravnavali tudi na ljubljanski pediatrični kliniki. Kot so pojasnili, naj bi šlo za splet več okoliščin, zato niso potrdili neposredne povezave slabega počutja z vdihavanjem barv.

Pretresljivi prizori mladih, porisanih od glave do pete, in to s škodljivimi spreji in barvami. Ena mladostnica v Mariboru je zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. Kot je poročalo Delo in kot so na UKC Ljubljana pojasnili tudi za naš medij, so tudi na Pediatrični kliniki v Ljubljani obravnavali dve dekleti, vendar, kot so pojasnili, pri njiju ni mogoče potrditi neposredne povezave slabega počutja z vdihavanjem barv, ampak naj bi šlo za splet več okoliščin, meddrugim premalo uživanja tekočin in izčrpanost.

Spreji namenjeni barvanju predmetov in ne ljudi

Toksikologinja Tanja Varl Turk je ob tem pojasnila: "V osnovi barve in lake uvrščamo med predmete splošne rabe in so kemikalije, ki pri normalni, občasni uporabi, ne predstavljajo tveganja za akutno sistemsko toksičnost, so pa v varnostnem listu deklarirani kot dražilne učinkovine, ki zahtevajo previdno ravnanje oziroma upoštevanje navodil in zaščitnih ukrepov. Nismo seznanjeni, katero barvo v pršilu so mladoletni ob dogodku uporabljali, po nekaterih navedbah naj bi šlo za akrilne barve." 

 

Kljub temu, da je večina barvnih sprejev z vsebnostjo akrilnih barv narejenih na vodni osnovi in so deklarirani kot netoksični, so namenjeni barvanju predmetov in ne ljudi, poudarja:  "Nenazadnje v varnostnih listih med ukrepi za varno rokovanje s takšnimi izdelki večinoma najdemo napotke, da med pršenjem nosimo zaščitno opremo, zlasti zaščitno masko za dihala. Pri pršenju namreč nastajajo dihalom potencialno škodljivi delci. Vdihovanje aerosolne meglice / razprška lahko pri dovzetnem posamezniku povzroči kašelj in občutek težkega dihanja, pojavijo se lahko znaki draženja zgornjih dihalnih poti. Barva ob kratkotrajnem stiku s kožo sicer ni nevarna in ne povzroča kemičnih opeklin ali sistemske zastrupitve. Ko se akrilna barva na koži posuši, ustvari plast plastike (akrilni polimer), ki kožo zateguje in jo lahko izsuši. Ljudje z občutljivo kožo ali atopijskim dermatitisom lahko reagirajo na konzervanse v barvi, kar se pokaže z znaki draženja kože (srbečica ali pekoč občutek, rdečina, alergijski kontaktni dermatitis). Ob stiku s kožo je tako na mestu izpiranje kože z mlačno milnico, ob stiku z očmi pa temeljito izpiranje z vodo in odstranitev morebitnih kontaktnih leč. Gre tudi za vnetljiv aerosol - posoda je pod tlakom in ob segrevanju in neprimernem rokovanju lahko eksplodira."

Poniževanje in mučenje novopečenih dijakov, se številnim, ki so isto doživeli leto prej ne zdi nič takšnega. A policija je pozvala k prijavi, če so dijake napadli proti lastni volji: "V kolikor bi bil kdo od dijakov deležen fazaniranja proti njegovi lastni volji, je treba taka dejanja prijaviti policiji. V tem primeru bodo policisti ugotavljali elemente prekrška zoper javni red in mir, kot pa lahko razberemo že iz današnjih prijav, pa lahko nepremišljena, objestna ravnanja mladostnikov privede tudi do kaznivih dejanj. Policisti bomo v vseh opisanih primerih ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi," so še navedli.

Policija vsako leto v prvih dneh šolskega leta intenzivneje izvaja aktivnosti, povezane s povratkom otrok in mladine v šolske klopi, in sicer v okolici šol pa tudi v središčih mest, so za STA pojasnili na Policijski upravi Maribor. Tudi letos so po mestu opazili več mladostnikov različnih starosti, ki so bili porisani s spreji.

V središču mesta so metali moko in jajca in tako umazali trgovsko izložbo, vendar pa naj pri tem ne bi prišlo do materialne škode. V enem primeru so s sprejem poškodovali pročelje stavbe, pri čemer obvestila o tem kaznivem dejanju še zbirajo, morebitne oškodovance pa pozivajo, da to prijavilo policiji.

fazani dijaki

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KOMENTARJI38

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ponent
03. 09. 2026 13.26
Ko berem komentarje staršev mi je slabo, policijo bi klicali pa odvetnike pa sodišča pa...Zato pa mate take pomehkužene invalidne brezdelneže doma.
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+1
1 0
Ponent
03. 09. 2026 13.23
Ne vem če res ne razumete, da to za njih pomeni, da so opaženi in pomembni, bolj je hudo tistemu, ki se ga nihče ne loti z barvo, ker ni zanimiv.
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+0
1 1
Cobra007
03. 09. 2026 13.18
Nori časi.. a je treba na tak način izrazit dobrodošlico? Da te nekdo poškropi in pobarva s strupenim sprejem in strupenimi flomastri. Da ti že 1. šolski dan pokvarijo zdravje, da o okolju ne govorimo! 🙃🫣 Takšno norijo je treba prepovedat!
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+4
4 0
Emyy
03. 09. 2026 13.18
Ker se je brihtnež prvi tega izmislil?
Odgovori
+2
2 0
rok1211
03. 09. 2026 13.11
ženske imajo rade da so objekti in se iz njih dela kar se hoče
Odgovori
-3
1 4
Tri pisane marjetice
03. 09. 2026 13.05
Noben jih ni namerno mučil. V glavnem so se sami sebe barvali, oziroma s pomočjo svojih kolegov. Iščejo pozornost, slikajo se za družabna omrežja in bi se zgleda radi zasmilili celemu svetu. Lopate bi jim morali dati, da gredo delat, pa jim nebi bilo več dolgčas.
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-1
4 5
TITO50
03. 09. 2026 13.04
Z zakonom prepovedati, policija pa naj bo vsaj 1. 9. na terenu.
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+6
8 2
jekras
03. 09. 2026 13.02
zanimiva da to se dogaja samo v LJ in MB v takem obsegu...
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+1
4 3
Enakopraven
03. 09. 2026 12.55
To je nevaren nesmisel! Prepovedati in naj si izmislijo nekaj bolj humanega za sprejem.
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+8
8 0
Pravica.
03. 09. 2026 13.07
Niti ne rabijo nikakršnega sprejema.
Odgovori
+3
3 0
rbil
03. 09. 2026 12.55
Delirij je vedno v barvah barvit :) Delirious society and issue @ mAChRs receptors !
Odgovori
-1
0 1
minkica91
03. 09. 2026 12.49
tudi včasih smo se tepli in nagajali eden drugemu, pa nihče o tem ni pisal. Še doma so ti jih zraven naložili, če si slučajno koga zatožil. Danes pa tak halo, da je kaj. Menda bi že vsak moral imeti svojega psihologa, kako se bodo taki ljudje lahko v življenju zoperstavili vsem pritiskom, ki ga življenje prinaša.
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-5
3 8
Pravica.
03. 09. 2026 13.08
Ja včasih,včasih,včasih, očitno si že stara mama, danes so pač drugi časi (žal).
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+0
1 1
Protikomunist
03. 09. 2026 12.48
V sedemdesetih sem preživel pomorski krst v Piranu. Še se ga spomnim. Bili smo rdeči od mokrih bičev I'm mokri Od morja v katerega so nas zmetali iz ribiških ladij. Ampak Piran je ostal čist. Zdaj, čez vikend bi steral vse srednješolce Ljubljano in druga mesta čistit.
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+7
8 1
severnik
03. 09. 2026 12.44
Saj ne veš kdo je bolj nor. Noben pa nima vsega kolesja pod streho. Razume se jih je najbrž kar izognil ob vzgoji.
Odgovori
+6
6 0
hobotnica1
03. 09. 2026 12.43
Ne podpiram teh dejanj. Dijakom bi morali pripraviti dobrodošlico, ne pa jih ustrahovati.
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+18
18 0
JosipBroz
03. 09. 2026 13.08
vbistvu se pa sami nastavljajo da so čimbolj popisani .. medtem ko smo se mi na veliko upirali temu .. ker, če sem prišel v mojo ulico popisan, sem bil tarča posmeha do konc letnika .. ker po naših merilih si bil p.... da si se pustil popisat .. ampak časi se spremiinjajo, bolj ko si čuden, iztopaš na čudaški način, več imaš sledilcev .. kaj pa je trenutno normalno v TikTok generaciji ...
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+0
2 2
Pravica.
03. 09. 2026 13.09
👍
Odgovori
-1
0 1
Soul
03. 09. 2026 12.42
Bolj neumnega običaja menda ni. V prvi vrsti, storilec samo kaže svojo primitivnost.
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+19
19 0
damoo
03. 09. 2026 12.38
Celo zivljenje barvam z spreji v sluzbi in nikdar nisem dohtarju sel, verjetno kaki strupeni plini ali droge, ker od spreja ,sploh pa na prostem se ni noben v nezavesti, to ste novinarji mal u prazn brcnal
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-13
0 13
minkica91
03. 09. 2026 12.50
mogoče od preveč popitega, se ve koga in kaj.
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+4
4 0
MajaZzz
03. 09. 2026 12.37
Pravilno....ti napiše en F in se vržeš po tleh kot neimar😁.... Večina pretirava...oboji tisti ki pišejo in tisti ki so popisani.
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-1
1 2
MajaZzz
03. 09. 2026 12.39
Dokler ne dobiš ta debelega alkoholca tja ko sonce nikoli ne posije ni panike.
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-3
0 3
obožeobože
03. 09. 2026 12.37
Pustite otrokom veselje.
Odgovori
-13
1 14
tincoop
03. 09. 2026 12.37
Starši dijakov ki so na sliki packali po dijakinjam morajo biti zeloooo ponosni.
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+9
10 1
Pravica.
03. 09. 2026 13.10
Starši nisonič boljši.
Odgovori
+1
1 0
andro69
03. 09. 2026 12.35
Bolano....
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+10
10 0
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