Fazaniranje: dve dekleti zdravniki obravnavali tudi v Ljubljani

Pretresljivi prizori mladih, porisanih od glave do pete, in to s škodljivimi spreji in barvami. Ena mladostnica v Mariboru je zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. Kot je poročalo Delo in kot so na UKC Ljubljana pojasnili tudi za naš medij, so tudi na Pediatrični kliniki v Ljubljani obravnavali dve dekleti, vendar, kot so pojasnili, pri njiju ni mogoče potrditi neposredne povezave slabega počutja z vdihavanjem barv, ampak naj bi šlo za splet več okoliščin, meddrugim premalo uživanja tekočin in izčrpanost.

Toksikologinja Tanja Varl Turk je ob tem pojasnila: "V osnovi barve in lake uvrščamo med predmete splošne rabe in so kemikalije, ki pri normalni, občasni uporabi, ne predstavljajo tveganja za akutno sistemsko toksičnost, so pa v varnostnem listu deklarirani kot dražilne učinkovine, ki zahtevajo previdno ravnanje oziroma upoštevanje navodil in zaščitnih ukrepov. Nismo seznanjeni, katero barvo v pršilu so mladoletni ob dogodku uporabljali, po nekaterih navedbah naj bi šlo za akrilne barve."

Kljub temu, da je večina barvnih sprejev z vsebnostjo akrilnih barv narejenih na vodni osnovi in so deklarirani kot netoksični, so namenjeni barvanju predmetov in ne ljudi, poudarja: "Nenazadnje v varnostnih listih med ukrepi za varno rokovanje s takšnimi izdelki večinoma najdemo napotke, da med pršenjem nosimo zaščitno opremo, zlasti zaščitno masko za dihala. Pri pršenju namreč nastajajo dihalom potencialno škodljivi delci. Vdihovanje aerosolne meglice / razprška lahko pri dovzetnem posamezniku povzroči kašelj in občutek težkega dihanja, pojavijo se lahko znaki draženja zgornjih dihalnih poti. Barva ob kratkotrajnem stiku s kožo sicer ni nevarna in ne povzroča kemičnih opeklin ali sistemske zastrupitve. Ko se akrilna barva na koži posuši, ustvari plast plastike (akrilni polimer), ki kožo zateguje in jo lahko izsuši. Ljudje z občutljivo kožo ali atopijskim dermatitisom lahko reagirajo na konzervanse v barvi, kar se pokaže z znaki draženja kože (srbečica ali pekoč občutek, rdečina, alergijski kontaktni dermatitis). Ob stiku s kožo je tako na mestu izpiranje kože z mlačno milnico, ob stiku z očmi pa temeljito izpiranje z vodo in odstranitev morebitnih kontaktnih leč. Gre tudi za vnetljiv aerosol - posoda je pod tlakom in ob segrevanju in neprimernem rokovanju lahko eksplodira."

Poniževanje in mučenje novopečenih dijakov, se številnim, ki so isto doživeli leto prej ne zdi nič takšnega. A policija je pozvala k prijavi, če so dijake napadli proti lastni volji: "V kolikor bi bil kdo od dijakov deležen fazaniranja proti njegovi lastni volji, je treba taka dejanja prijaviti policiji. V tem primeru bodo policisti ugotavljali elemente prekrška zoper javni red in mir, kot pa lahko razberemo že iz današnjih prijav, pa lahko nepremišljena, objestna ravnanja mladostnikov privede tudi do kaznivih dejanj. Policisti bomo v vseh opisanih primerih ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi," so še navedli.

Policija vsako leto v prvih dneh šolskega leta intenzivneje izvaja aktivnosti, povezane s povratkom otrok in mladine v šolske klopi, in sicer v okolici šol pa tudi v središčih mest, so za STA pojasnili na Policijski upravi Maribor. Tudi letos so po mestu opazili več mladostnikov različnih starosti, ki so bili porisani s spreji.

V središču mesta so metali moko in jajca in tako umazali trgovsko izložbo, vendar pa naj pri tem ne bi prišlo do materialne škode. V enem primeru so s sprejem poškodovali pročelje stavbe, pri čemer obvestila o tem kaznivem dejanju še zbirajo, morebitne oškodovance pa pozivajo, da to prijavilo policiji.