'Dajte nam odgovore. Tukaj smo doma in tu bomo, ko se bo voda morda spet razlila'

Prebivalka Sneberskega nabrežja Nadja Jurca pravi, da nasip ni bil videti poplavljen. "Pod vrhom je bilo suho, očitno je voda drla z druge strani." Njen sokrajan Emanuel Banutai dodaja: "Voda je tukaj pri Tomačevem pridrla čez polja, niso nasipi pri nas popustili, ampak precej višje." Nasipi so namreč marsikje prekinjeni. Župan pa se je šele iz pričevanj ljudi seznanil, da naj bi nekatere razdrli kmetje. Trdi, da z namenom, da so lažje vozili čez. Sneberška Civilna iniciativa opozarja, da so bili nasipi že leta nevzdrževani.

Ljudje še pravijo, da mora nekdo preveriti, ali se je ustrezno postopalo pri regulaciji voda za jezovi hidroelektrarn, predvsem, ali so bili ob napovedih velikega dežja dovolj izpraznjeni.

Banutai pojasnjuje: "Kolikor vemo, so zaradi naraslih voda višje izpustili zapornice v Zbilju z namenom, da bi reševali Medvode, voda je potem priletela do nas." Prihodnjo nedeljo, ko imajo še en sestanek z županom, bodo terjali tudi odgovor, kakšne so bile cevi, ki jih je že zakopane v zemljo pometalo iz jaškov. So bile namenjene meteornim vodam ali kanalizacijskim priključkom? "Kolikor sem iz medijev razbral, to ni bilo priključeno, cevi so bile prazne. Nočem si predstavljati, kaj bi bilo, če ne bi bile prazne in bi se fekalije razlile po naselju," še dodaja Banutai.

O obližih, ki jih zdaj daje občina v obliki denarne pomoči, se sprašujejo, kdo je določil mejo 1500 evrov dohodka na hišo za mejo odmere denarne pomoči. Jurca slednje komentira: "Družina hitro preseže to mejo, če sta oba zaposlena, ampak če je prisotna zadolženost ali veliko otrok so stroški toliko višji in je posledično težko določiti mejo." Zaskrbljeni čakajo prve napovedi zavarovalnic, da ne bodo izplačevale zneskov glede na posameznikovo zavarovalno vsoto, ampak da se bodo pri postavki čiščenja izplačevali pavšali. Zakaj, pa jim ne odgovori nihče.