Slovenija

Februar 1956: Mraz, ki je postavil rekorde

Ljubljana, 10. 02. 2026 15.25

Avtor:
L.M.
Minus temperature (slika je simbolična)

Pred sedmimi desetletji je Slovenijo zajel izjemen mraz, ki je zaznamoval enega najhladnejših februarjev prejšnjega stoletja in postavil temperaturne rekorde, ki veljajo še danes.

Začetek februarja 1956 je prinesel ostro zimo, a pravi preobrat je nastopil okoli 9. februarja, ko je nad naše kraje s severovzhoda pritekla še hladnejša zračna masa, je v objavi na omrežju X zapisal Arso. Spremljalo jo je sneženje, ki je v enem dnevu pobelilo večino države. Temperature so se sredi dneva marsikje v notranjosti spustile globoko pod minus deset stopinj, ob morju pa ostale precej pod lediščem.

Najhujši mraz so občutili v gorah in severovzhodnem delu Slovenije, kjer so meritve pokazale vrednosti, kakršnih tam niso zaznali desetletja. Prav v teh krajih je bilo tisto popoldne najhladneje po letu 1950. Snežna odeja je v večjem delu države dosegla od nekaj do več deset centimetrov, hlad pa ni popustil več kot teden dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sredi meseca so se v jasnih nočeh temperature še dodatno znižale. Po nižinah so padle pod minus 25 stopinj, v mraziščih pa celo pod minus 30. V Babnem Polju so izmerili ekstremnih –34,5 stopinje Celzija, kar ostaja absolutni slovenski rekord. Tudi v Ljubljani so takrat izmerili še danes rekordnih –23,3 stopinje Celzija, kar je danes, ob spremenjenem podnebju in mestnem toplotnem otoku, praktično nepredstavljivo.





KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ap100
10. 02. 2026 16.12
ja letos je to že pase
Odgovori
0 0
4krogci
10. 02. 2026 16.07
-34 je ekstremno? hahahhaa zadnjic je blo -20 + burja, pa smo vsi prezivel!
Odgovori
+1
2 1
Korak
10. 02. 2026 15.55
Je bilo tako mrzlo da so še politiki imeli roke v lastnih žepih :)
Odgovori
+1
1 0
petka5
10. 02. 2026 15.55
Mahnica bi vprasala, najbrz je ta z nozem sledil njegovim.navodilom o oborozevanju in je s Slovenci, ki so klicali policijo, KER SE NE POCUTIJO VARNE OB TEM, nekaj narobe... a mahiuc in sds???
Odgovori
-2
0 2
Teleport
10. 02. 2026 16.10
Pisat se nauci
Odgovori
0 0
