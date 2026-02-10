Februar 1956: Mraz, ki je postavil rekorde

Začetek februarja 1956 je prinesel ostro zimo, a pravi preobrat je nastopil okoli 9. februarja, ko je nad naše kraje s severovzhoda pritekla še hladnejša zračna masa, je v objavi na omrežju X zapisal Arso. Spremljalo jo je sneženje, ki je v enem dnevu pobelilo večino države. Temperature so se sredi dneva marsikje v notranjosti spustile globoko pod minus deset stopinj, ob morju pa ostale precej pod lediščem.

Najhujši mraz so občutili v gorah in severovzhodnem delu Slovenije, kjer so meritve pokazale vrednosti, kakršnih tam niso zaznali desetletja. Prav v teh krajih je bilo tisto popoldne najhladneje po letu 1950. Snežna odeja je v večjem delu države dosegla od nekaj do več deset centimetrov, hlad pa ni popustil več kot teden dni.