Humanitarka je bila oproščena, zdaj je višje sodišče sodbo razveljavilo

Po mnenju tožilke Berk je bilo početje obtožene še posebej zavržno, ker se je okoriščala na račun bolnih otrok. Med drugim je izpostavila, da društvo Maus ni nikoli pridobilo statusa humanitarne organizacije, iz zbranih sredstev v humanitarnih akcijah pa je po navodilih obtožene plačevalo tako plače obeh stalnih sodelavk kot stroške prostovoljcem.

Tožilstvo je obtoženi, ki je med sojenjem večkrat spremenila svoj priimek, očitalo, da je v obdobju najmanj od septembra 2016 do oktobra 2019 kot zastopnica društva Maus, ki je med drugim zbiralo denar za operacije otrok v ZDA, pridobila sebi okoli 86.000 evrov protipravne premoženjske koristi, drugim pa okoli 41.000 evrov.

Na Okrožnem sodišču v Mariboru so za Večer potrdili, da je višje sodišče pritožbam ugodilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje.

Senat mariborskega okrožnega sodišča pod vodstvom sodnice Maše Blažeka je predsednico društva Maus Natašo Evelino Časart zaradi pomanjkanja dokazov oprostil obtožb o protipravni prisvojitvi dela zbranega denarja v dobrodelne namene, a je tožilka Tinka Berk, ki je za obtoženo predlagala dve leti zapora, vložila pritožbo.

Del denarja, zbranega za dečka Gala, je obtožena po navedbah tožilstva namenila drugim otrokom, dečkovi materi pa je priznala, da je iz zbranih sredstev vzela 30.000 evrov za rešitev svojega stanovanjskega problema. Zbrani denar naj bi med drugim porabljala tudi za gostinske storitve, plačilo glob za prometne prekrške in nakup računalnika za hčerko. Dokumentacija društva je pomanjkljiva, nadzor nad zbranim denarjem pa je imela le obtožena, ki je po tožilkinih besedah razpolagala z njim po svoji volji.

Obramba je zavračala vse očitke, saj naj bi tožilstvo z obtožnico sledilo zgolj obtožbam v medijih in s strani posameznih staršev, v resnici pa je obtožena po njihovih navedbah "s svojim nesebičnim prispevkom" omogočila pomoč otrokom, ki bi jim jo sicer morala nuditi država. "Obtožena ni pridobila sebi niti evra gotovine in je ves zbrani denar nakazala na račun društva," je zatrdil njen odvetnik Primož Žontar.

Senat je v sodbi pritrdil obrambi, saj po pojasnilu sodnice Blažeka ni dokazano, da bi obtožena storila očitano kaznivo dejanje. Med drugim je tudi sodni izvedenec finančne stroke večkrat izpostavil, da so podatki pomanjkljivi, zato je mogoče le ugibati, koliko denarja je bilo zbranega. Da je bilo zbranega denarja več, kot trdijo v društvu, je povedala le ena priča.

Sodnica je v obrazložitvi prav tako izpostavila, da so vsi starši bolnih otrok, razen enega, prejeli vsa zbrana sredstva. Res je, da je bila organizacija društva slaba, a to ni dovolj za obsodilno sodbo, je ocenila. Povedala je še, da je bila kazenska ovadba podana med akcijo za Gala, zato obtoženi ni mogoče očitati, da sredstev ni nakazala, saj je zbiranje še potekalo.

Po ocenah okrožnega sodišča obtoženi ni mogoče očitati, da je zavestno povzročila škodo. Tudi če si je izplačevala določena sredstva, tega ni storila na škodo otrok, za katere je zbirala sredstva. Ti so dobili plačane zdravstvene storitve, je v obrazložitvi še dejala Blažeka.