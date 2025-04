Onesnaženje vode v Maximarketu: policija vodi predkazenski postopek

Prazni stoli, pokrit sladoledni zamrzovalnik, sedežne blazine pospravljene. Ikonična ljubljanska slaščičarna Maxi je še vedno zaprta zaradi "nujnih vzdrževalnih del". Poleg slaščičarne sta po tednu dni zaprta še dva druga objekta v sklopu Maximarketa, trgovina pa posluje omejeno. Meščani se sprašujejo, kaj se toliko časa dogaja.

Zaradi onenaženja vode s fekalijami je po podatkih NIJZ zbolelo več kot 500 ljudi, med njimi tudi poslanci in zaposleni v Državnem zboru.

Vzrok še vedno ni znan. Inšpekcijski postopek pa še poteka, po zadnjih podatkih zavezanec – upravljalec je Mercator – še ni ugotovil vzrokov onesnaženja, med drugim odgovarjajo z Zdravstvenega inšpektorata.

Tudi iz Uprave za varno hrano - inšpektorji so večkrat preverili ukrepe za zaščito zdravja potrošnikov - velja, kot so pojasnili pred dnevi:"Pričetek običajnega poslovanja obrata je možen v primeru, ko izkažejo ustrezno pitno vodo," in dodali, da te zagotovitve še nimajo.

So pa ljubljanski policisti že uvedli preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode.

Z Mestne občine Ljubljana so sporočili, da še čakajo na rezultate preiskav in da so v stiku z vodstvom Mercatorja. Slednji pa so zapisali, da se v dogajanje aktivno vključuje tudi ljubljansko javno podjetje VOKA Snaga. Njihovih pojasnil še nismo dobili.