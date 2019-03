Fekalna voda in smrad povzročata preglavice prebivalcem Bleda

Bled velja za turistični biser, kljub temu pa le nekaj sto metrov stran od turistov, ki se sprehajajo ob jezeru, v enega od iztokov iz jezera teče fekalna voda. Na občini pravijo, da z dreves viseči toaletni papir in smrdeči potok Jezernica kraju nista v ponos, a ne morejo narediti ničesar. Na terenu so bili tudi kriminalisti in okoljski inšpektor, ki ugotavlja, da je onesnaženje v mejah normale.