Nekdanji zapornik na Dobu izdal svojo knjigo

Od obsojenega morilca, preprodajalca drog in iskanega s tiralico do pisatelja. Feliks Plohl je izdal svoj knjižni prvenec, ki je doživel velik odziv. Svojih kriminalnih dejanj v knjigi ne poveličuje niti ne obžaluje – opisuje jih sproščeno in svojevrstno, kar je navdušilo pisatelja Lenarta Zajca. Ta je Plohla odkril v zaporu na Dobu, rezultat pa – 367 strani, ki burijo domišljijo.