'Biti uspešen ni skrivnost, je trdo delo.'

Rodil se je leta 1969 v Salzburgu, že pri 16 letih se je začel ukvarjati s padalstvom, leta 1988 je že nastopal na razstavah padalstva za Red Bull. Odkril je t. i. "base jumping" oziroma "base skoke" – ekstremno padalstvo, pri katerem padalec skoči z objekta. Začel je skakati z mostov, stavb in spomenikov. Leta 1999 je tako skočil z znamenitega spomenika Kristusa v brazilskem Riu de Janeiru, čez štiri leta pa kot prvi človek s krili iz ogljikovih vlaken na hrbtu preletel Rokavski preliv.

14. oktobra 2012 je sledil zgodovinski podvig – z balonom je poletel do rekordne višine 39 kilometrov nad Zemljo in skočil. "V nekem trenutku med prostim padom sem se začel vrteti in pomislil sem 'no, pa gremo', to je točno to, kar so napovedovali. Stvar je v tem, da se to ni zgodilo še nikomur, ni protokola, kaj storiti. Nekaj počneš pred vsem svetom in ne veš, kaj storiti. Lahko le poskusiš. Celotno pot dol poskušaš."

Padal je štiri minute in 19 sekund s hitrostjo 1342,8 kilometra na uro in s tem prebil zvočni zid. A poka ob prebitju zvočnega zidu ni slišal: "Vedno hitreje greš in potiskaš zrak s poti. A pri določeni hitrosti si tako hiter, da se zrak ne umika s poti dovolj hitro, in to je tisto, kar ustvari nadzvočni pok, a to se zgodi za tabo. Ko torej prebiješ zvočni zid, pok nastane za tabo," je dejal.

"Nisem želel umreti pred svojimi starši in svojim dekletom," je dejal po podvigu, ki ga je spremljal ves svet.