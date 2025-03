Medveda Felixa rešili, za rešetkami pa še vedno ostajata Mici in Tim

Se še spomnite medveda Felixa, ki že 34 let živi v ujetništvu v betonski ogradi ob restavraciji v Kočevju? Obeta se mu drugačno življenje. Po treh letih prizadevanj, da bi ga rešili, je mednarodni organizaciji za zaščito živali Štiri tačke pred slabim mesecem uspelo. Prepričali so lastnika, da jim Felixa preda. Načrtujejo, da ga bodo preselili v avstrijsko zavetišče za medvede, kjer bi ob strokovni oskrbi in, kot trdijo v organizaciji, boljših pogojih preživel svojo starost. Za rešetkami pa ostajata Mici, ki jo je obiskala tudi naša ekipa, in Tim, poleg Felixa še zadnja medveda v ujetništvu v Sloveniji.