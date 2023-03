Feminizem v vsako slovensko šolo, vas in mesto

Bo letos kaj drugače? Celo leto so se ponovno pridno zbirale statistike, štele so se žrtve femicidov, seštevali so se klici na policijske postaje, preračunavali sta se plačna in pokojninska vrzel in nastalo je na desetine grafov, ki nam kažejo, da res ni vsak dan 8. marec. Kako znova definirati to štetje in računanje, da bi v enačbo lahko dodali še to, kar se nam dogaja poleg življenja številk. Recimo, vse tisto čemur smo priča doma, ko hodimo po ulici ali ko zabijamo svoj čas na svetovnem spletu?

Če računamo, kako daleč smo še do enakosti, kako ovrednotimo dejstvo, da mora biti vsaka šala, ki želi naleteti na največje salve smeha, še vedno najbolj seksistična (krohotajo pa se vsi spoli), da imajo največ sledilcev in všečkov tisti, ki razlagajo fantom, kako naj osvajajo, puncam pa, kako naj so videti? Je upoštevana kakšna spremenljivka, ki kaže, v kakšni meri je razplet dogodkov v javnih in zasebnih sferah odvisen od moškega razpoloženja? Kako naj izračunano število let, ki naj bi nas še čakalo do enakosti (136 let), vpliva dejstvo, da se mnogi zgražajo že kar nad besedo – enakost? Če zanikamo patriarhat, omalovažujemo feministična prizadevanja in pristajamo na enakopravnost – kaj sploh vidimo v vseh teh številkah, ki nam vsako leto znova kažejo zatiranost, izkoriščanost in viktimiziranost žensk v sodobnem svetu? Kako spodbuditi razvoj drugačnih zamišljanj, ki bi v 8. marcu neke daljne prihodnosti lahko prikazale drugačno sliko?

Ana Pavlič

Za koga vse je feminizem? Bell Hooks je na prvih straneh svoje knjige Feminizem je za vsakogar zapisala, da so za uspešno ohranjanje trdovratnosti patriarhata kot institucionaliziranega seksizma (ob moških) zaslužne tudi ženske. Ženske, socializirane v seksistično mišljenje, svojo vlogo v svetu razumejo v skladu s patriarhalnimi pričakovanji: "Vse smo iz prve roke vedele, da nas je patriarhalno mišljenje kot ženske socializiralo tako, da smo se imele za manjvredne od moških, da smo vedno in zgolj tekmovale druga z drugo za patriarhalno odobravanje in da smo druga drugo gledale z ljubosumjem, strahom in sovraštvom. Zaradi seksističnega mišljenja smo se brezčutno obsojale in kruto kaznovale. S feminističnim mišljenjem smo se odvadile ženskega sovraštva do sebe." V zadnjem času v tej naši deželi ženske, ki so prebile steklene strope in v javnosti lahko govorijo zgolj zaradi uspehov feminističnih gibanj, med seboj skorajda tekmujejo v čim bolj izkrivljenem razumevanju feminizma in kritiziranju bojev za enakost, ki da so šli čez vse meje. Zahtevajo nemogoče ob tem, ko naj bi bilo ženskam že dano vse. Kaj je to vse? Lani je bilo v Sloveniji 11 femicidov, toliko, da je bila femicid ena izmed nominirank za besedo leta.

