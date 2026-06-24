Feratović o viziji Ljubljana 2045: Očitna predvolilna kampanja

Jasmin Feratović FOTO: Bobo

Posebno številko občinskega glasila Ljubljana s predstavitvijo vizije Ljubljana 2045 je pripravila Jankovićeva ekipa in ni uraden dokument, ki bi ga potrdil Mestni svet Mestne občine Ljubljana, je v današnjem sporočilu za javnost zapisal Jasmin Feratović. Vizija je pripravljena brez ustrezne pravne podlage in jo zato lahko razumemo predvsem kot predvolilno propagando Zorana Jankovića in njegove liste, je dodal. Zato se mu zdi nesprejemljivo, da je vizija predstavljena v posebni izdaji glasila Ljubljana in z razstavo v Mestni hiši, saj se oboje financira iz občinskega proračuna. "Kot protikandidat Zoranu Jankoviću na letošnjih županskih volitvah od glasila Ljubljana in drugih občinskih služb pričakujem, da bodo po enakem postopku vsakemu gospodinjstvu poslali tudi moj volilni program ter ga predstavili v občinskih prostorih, kot to počnejo z volilnim programom Zorana Jankovića," je zapisal Feratović. Sporna se mu zdi tudi vsebina strategije. Med drugim namreč predvideva novih 33.000 luksuznih stanovanj, ki si jih po njegovih besedah nihče ne bo mogel privoščiti. "Občina v viziji ni zapisala, da se bo zavzemala za gradnjo stanovanj, ki bodo tudi dejansko dostopna," je zapisal. Opozarja tudi na izrinjanje prebivalcev na račun turistov, ki prihaja tudi v četrtne skupnosti, vidi pa nekaj kakovostnih predlogov v poglavju glede prometne strategije in razvoja javnega potniškega prometa. Med njimi je izpostavil idejo hitrih avtobusov s prednostjo v križiščih, prenovo linijske mreže LPP ter širjenje površin, namenjenih pešcem in kolesarjem.

Kritični tudi v civilni iniciativi

Že včeraj so bili do vizije, ki jo je mestna občina predstavila tudi v občinskem glasilu, kritični v Civilni iniciativi Križank ne damo. "Publikacija razvoj Ljubljane predstavlja skoraj izključno skozi perspektivo aktualnega vodstva mesta. Namesto soočenja različnih strokovnih pogledov, razvojnih alternativ in odprtih vprašanj bralec prejme enotno pripoved, v kateri so pretekli dosežki in prihodnji razvoj mesta tesno povezani z eno politično ekipo," je dejala Apolonija Simon iz omenjene iniciative. "Revija razvoja Ljubljane ne predstavlja kot rezultata različnih strokovnih pogledov, javnih razprav in demokratičnih odločitev, temveč predvsem kot nadaljevanje ene same razvojne poti. S tem se zabrisuje meja med javnim obveščanjem in politično promocijo," je izpostavila.

Kaj piše v Viziji Ljubljane do leta 2045?