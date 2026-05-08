Slovenija

Feratović: Pirati edina opozicijska sila, ki je zmožna ogroziti Jankovićev primat

Ljubljana, 08. 05. 2026 18.20 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
STA Ti.Š.
Popoldne je svojo kandidaturo za župana Ljubljane na jesenskih lokalnih volitvah predstavil tudi predsednik Piratske stranke Slovenije in ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović.

Predsednik Piratov in ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović, ki napoveduje vnovično kandidaturo za županski stolček v prestolnici, je prepričan, da si Ljubljana zasluži več in da je treba investicijske prioritete v mestu "povsem obrniti". Verjame, da so Pirati "trenutno edina opozicijska sila, ki je zmožna ogroziti primat Zorana Jankovića".

"Zadnjih 20 let gledamo, kako nam lastno mesto postaja tuje," je Jasmin Feratović dejal na novinarski konferenci in opozoril, da se prebivalce "izrinja na račun turistov in bogatih investitorjev". Po njegovih besedah je mesto razklano na dva dela, in sicer na tiste, ki imajo povezave z županom Zoranom Jankovićem, da jim uredi denimo gradbeno dovoljenje ali mesto za otroka v vrtcu, ter na "tiste, ki čakamo v vrsti brez kuvert".

Kandidirati se je odločil zato, ker verjame, da "Ljubljana potrebuje spremembe, da je treba začrtati novo pot, novo smer, da mesto ponovno vrnemo ljudem".

"Odločil sem se kandidirati, ker verjamem, da Ljubljana potrebuje spremembe, da je treba začrtati novo pot, novo smer, da mesto ponovno vrnemo ljudem, prebivalcem, ki tu živijo in delajo," je povedal. Ob tem je dodal, da so Pirati trenutno edina opozizijska sila, "ki je zmožna ogroziti primat Zorana Jankovića v naslednjem volilnem obdobju".

Opozoril je na po njihovi oceni nevzdržne razmere na različnih področjih in razkril program njihove stranke. Med drugim želijo pospešiti gradnjo najemniških stanovanj, in sicer želijo graditi "velike stanovanjske soseske, ne le butičnih projektov". Napovedal je tudi konec velikim investicijam v športno infrastrukturo. "Gradi se kopališča, ogromne komplekse, spomenike županu, ne gradi se pa tistega, kar dejansko v mestu potrebujemo," meni.

Kot je napovedal, bodo sčasoma uvedli brezplačen vrtec za vsakega otroka, saj da si mesto to lahko privošči. Prenoviti želijo javni potniških promet, vzpostaviti novo shemo linij Ljubljanskega potniškega prometa, vpeljati hitre avtobuse in na dolgi rok v mesto vrniti tudi tramvaj.

Zamenjati želijo vodstvo Zdravstvenega doma Ljubljana, "ki je z mobingom odgnalo preštevilne zaposlene", zaradi česar so mnogi v mestu brez osebnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika, je dejal Feratović in se zavzel za bolj aktivno kadrovsko politiko za privabljanje kadra.

Feratović za jesenske lokalne volitve vabi tako civilne iniciative kot druge opozicijske stranke, da se jim pridružijo, da zgradijo skupno fronto in zamenjajo oblast v mestu. "Ljubljana si zasluži novega župana," je prepričan.

FOTO: Bobo

29-letni ekonomist Feratović je na županskih volitvah nastopil tudi pred štirimi leti, kot nosilec liste pa je bil edini izvoljen v mestni svet. Preboj v mestni svet je bil, kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, tudi cilj njegove takratne kandidature. V zadnjih štirih letih pa so Pirati po njegovih besedah "postali sinonim za mestno opozicijo". Izpostavil je, da so bili močno prisotni v javni razpravi o odločitvah v mestu, zato meni, da je tokrat njihovo izhodišče povsem drugačno.

"S svojimi kritikami smo prispevali k temu, da so občani tudi sami sprevideli, kakšna oblast nas vodi, kar je tudi podlaga za to, da se tudi župan ne podaja v to tekmo z enakim izhodiščem kot pred štirimi leti," meni Feratović.

Janković je sicer na današnji slavnostni seji mestnega sveta pred sobotnim praznikom Ljubljane vnovič napovedal župansko kandidaturo. Da se bo podal v boj za županski stolček, je doslej prav tako že napovedal tudi mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc.

FOTO: Aljoša Kravanja

Piratska stranka Slovenije, ki jo Feratović vodi od decembra 2024, je nastopila tudi na marčevskih državnozborskih volitvah, a ni dosegla parlamentarnega praga. Zato je napovedal, da bo članstvu ponudil odstop. Kot je pojasnil danes, je to tudi storil, a postopek glasovanja članstva o tem formalno še ni končan. Po neuradnih informacijah STA pa naj bi mu članstvo izrazilo podporo za nadaljnje vodenje stranke.

Jasmin Feratović kandidatura župan Ljubljana

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lepa prihodnost
08. 05. 2026 19.40
Zadnjih 20let mesto postaja tuje??Nova vlada bo delala da tujci pridejo v Slovenijo Ferhatovića pa mot to da v Lj. prihajajo tujci turisti🤣 Gospod vsakega župana je to vrh🤷‍♂️👏
Odgovori
0 0
Mambo
08. 05. 2026 19.38
Boh pomagi !
Odgovori
-1
0 1
Lepa prihodnost
08. 05. 2026 19.33
Ferhatovic je pokazal svojo sposobnost na volitvah!Človek kar neki naklada.
Odgovori
-2
0 2
Slovenija?
08. 05. 2026 19.30
Samo zaradi njega bom PONOVNO volil Zokija.
Odgovori
+0
2 2
borjac
08. 05. 2026 19.30
Feratović je politik , ki vodi skupino volivcev , odmaknjenih od "življenja" , oni pač pridejo do tistega minimuma na Parlamentarnih volitvah , ter dobijo cca 240.000 € , pa še Feratović je svetnik v Ljubljanskem mestnem svetu , tako da ima Feratovič in manjša skupina "funkcionarjev" v Piratih zelo udobno finančno življenje , v politiki se ne združujejo z nobeno stranko , zakaj ??? zato ker jim ni do zmage , ONI PAČ HOČEJO POBRATI DENAR ZA NJIHOVO UDOBNO ŽIVLJENJE , in to jim zelo dobro uspeva, udobno življenje za Feratovića , pa brez obremenitev ki jih prinaša oblast.
Odgovori
+0
1 1
televizija2000
08. 05. 2026 19.26
Boljše kandidate bo treba.
Odgovori
0 0
txoxnxy
08. 05. 2026 19.14
Če ima takšne protikandidate kot je jasmin potem bo zmagal že v prvem krogu .
Odgovori
+0
1 1
