Ferragosto: kolone bolj presenečenje kot pravilo

1. avgust je strah in trepet vsakega slovenskega voznika, saj se takrat v Italiji začnejo počitnice oziroma ferragosto, kar pomeni, da se naše ceste prelevijo v počasne kolone pregrete pločevine. A na prometnoinformacijskem centru pojasnjujejo, da je strah odveč. Že nekaj let namreč opažajo, da ferragosto na cesto ne pripelje več toliko italijanskih voznikov kot včasih.

Na zastoje namreč vpliva več faktorjev, med drugim tudi vreme in delovne zapore. So pa naše avtoceste obremenjene na polno, pojasnjujejo in dodajajo, da se bodo prometni tokovi v naslednjem tednu nekoliko spremenili.

Bolj kot gorenjska bo obremnjena štajerska avtocesta. Vozniki bodo namreč iz Italije vozili proti Romuniji, torej po H4, po primorski avtocesti, na južno in potem vzhodno ljubljansko obvoznico ter naprej po štajerski avtocesti in po prekmurski avtocesti proti mejnim prehodom z Madžarsko. Sicer pa se zastoje še vedno pričakuje na vseh mednarodnih mejnih prehodih s Hrvaško, v Istri, Starod, Jelšane, Obrežje, Gruškovje in Karavanke. Čakalne dobe na mednarodnih mejnih prehodih bodo najmanj 30 minut, pojasnjujejo na prometnoinformacijskem centru.

Predvidena dela in zapore

A2, dolenjska avtocesta

Med Ivančno Gorico in Bičem je promet urejen z menjavanjem prometnih pasov glede na prometne tokove, predvidoma do konca avgusta 2019. Možni so zastoji.

H4, hitra cesta skozi Vipavsko dolino

Predvidoma do 11. avgusta 2019 bo na odseku hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi (Italiji) promet v razdalji sedmih kilometrov urejen večinoma po drugi polovici hitre ceste dvosmerno (po enem pasu v vsako smer vožnje) zaradi zgraditve poskusnih polj protivetrne zaščite.