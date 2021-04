Ferrari za najem

To priložnost vam omogoča podjetje LANIBRA d.o.o., s sedežem v Kopru, ki se poleg ostalih dejavnosti ukvarja tudi z oddajanjem superšportnih avtomobilov v najem, s poudarkom na Ferrariju. Vse informacije o možnostih najema, vključno s cenikom, in drugih storitvah podjetja so dostopne na spletni strani podjetja, prav tako si lahko ponudbo avtomobilov in ostale aktualne zadeve ogledate na Instagram profilu. Trenutno je od Ferrarijev za najem na razpolago Ferrari Portofino, v podjetju pa že tudi nestrpno pričakujejo dostavo avtomobila Ferrari Portofino M, za katerega je bilo že oddano naročilo. Ferrari Portofino, ki je zamenjal model Ferrari California T, dominira v GT segmentu zahvaljujoč popolni kombinaciji športnosti, elegance in udobja. Gre za superšportni avtomobil, s katerim se lahko udobno vozite vsak dan, z zmogljivostmi, ki so drugače rezervirane za dirkališče. Kabriolet s trdo premično streho ima pod motornim pokrovom 3.9-litrski motor V8, ki je podprt z dvema turbinama in premore 441 kilovatov moči (600 KM), ki jih razvije pri 7.500 vrtljajih v minuti, in 760 Nm navora. To zadostuje za pospešek do 100 km/h v pičlih 3.5 sekunde, od 0-200 km/h pa v samo 10,8 sekunde, in omogoča končno hitrost, ki presega 320 km/h. Zmogljiv kabriolet ponuja možnost odpiranja in zapiranja kovinske strehe med vožnjo, za kar je potrebnih samo 14 sekund. Z odprto streho avtomobil nudi užitek dinamične vožnje z vetrom v laseh. Kabriolet izvedba 2+2 omogoča udobno vožnjo vozniku in sovozniku ter dvema sopotnikoma na zadnjih sedežih. Avtomobil ima vgrajen najmodernejši varnostni sistem za pomoč vozniku pri vožnji in je popolnoma obvladljiv.