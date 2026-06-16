Slovenija
Ferrariji zasenčili plovila in jahte
Ne zgodi se pogosto, da na cesti srečamo slovitega italijanskega poskočnega konjička. Govorimo o Ferrariju, eni najbolj ikoničnih znamk super športnih avtomobilov. Še redkeje pa se zgodi, da bi jih lahko občudovali več deset na kupu. V portoroški marini so Ferrariji povsem zasenčili tamkajšnja plovila in jahte, vse oči so bile uprte v rdeče ikone iz Maranella.
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