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Slovenija

Ferrariji zasenčili plovila in jahte

16. 06. 2026 19.54 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Jaka Vran
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Ne zgodi se pogosto, da na cesti srečamo slovitega italijanskega poskočnega konjička. Govorimo o Ferrariju, eni najbolj ikoničnih znamk super športnih avtomobilov. Še redkeje pa se zgodi, da bi jih lahko občudovali več deset na kupu. V portoroški marini so Ferrariji povsem zasenčili tamkajšnja plovila in jahte, vse oči so bile uprte v rdeče ikone iz Maranella.

ferrari portorož marina

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KOMENTARJI1

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tianot
16. 06. 2026 20.00
Zakaj za take dogodke ne izvemo v naprej.Sigurno bi si marsikdo z veseljem ogledal tole.
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