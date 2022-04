V Radovljici je po dveh letih premora spet zadišalo po čokoladi. Čokoladni bomboni, oblito sadje, čokoladne fontane, vse to je bilo na meniju devetega festivala čokolade. Igrali so celo čokoladno ruleto. V Ljubljani pa so se na čili in čokolada festivalu med drugim lahko posladkali s čokoladnim kebabom – odmevala pa je tudi glasba z gramofonske plošče, ki je bila seveda narejena iz čokolade.