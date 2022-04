Največji čokoladni dogodek ponovno v Radovljici

Festival, ki je od samega začetka leta 2012 zavezan le čokoladi, ta pa se ponuja v neverjetni raznolikosti oblik in barv, bo v Radovljico pripeljal 20 čokoladnih razstavljavcev . Prihajajo čokoladnice iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Že vrsto let je poleg čokolade na tem dogodku tudi odličen spremljevalni program , ki se bo odvijal tudi letos.

Tudi tokrat bo okušanje čokoladnih dobrot potekalo preko degustacijskih kuponov . Te bo možno kupiti na blagajnah festivala, pred vhodom ter na samem prizorišču. Degustacijski kuponi ponujajo okušanje čokoladnih dobrot pri vseh ponudnikih festivala. Že v začetku aprila je bila izbrana tudi Naj pralina festivala čokolade . Izbor med desetimi pralineji slovenskih proizvajalcev, je potekal v sloviti avstrijski čokoladnici Zotter. Zmagala je pralina Hrustljava ajda Radolške čokoladnice, odlično pa so se uvrstile tudi praline čokoladnice Bon Bon iz Kamnika, Lucifer iz Velenja in Hiše čokolade Molinet iz Krope. Praline, ki so dobile odličja bodo na prizorišču posebej označene, okušali pa jih boste lahko z degustacijskimi kuponi.

Koncerti, kulinarično ustvarjanje in otroška animacija

Festival bogati pester spremljevalni program, ki se odvija na več lokacijah prizorišča. Tokrat bodo za program poskrbeli med drugim Batista Cadillac, Ansambel Saša Avsenika, Trkaj, Boštjan Gorenc – Pižama, Pihalni orkester Lesce, Suhu cvetje, otroke pa bodo zabavali artisti s predstavami, animacijami in cirkuškimi delavnicami. Letos prvič bodo otroci lahko v kulinaričnih delavnicah ustvarjali dobrote pod vodstvom zvezd s televizijskega zaslona. Delavnice bodo poleg dijakov Srednje gostinske šole iz Radovljice, vodili tudi Žan in Janez, zmagovalca šova Mali Chef Slovenije, finalist Masterchef Slovenije Žiga Gabrovec ter mojster čokoladnih dobrot Naser Gashi.

Podali se boste lahko na čisto pravi čokoladni lov za zakladom, ki bo na voljo v dveh težavnostnih stopnjah. Lažji, bolj družinski, in nekoliko zahtevnejši, narejen po vzoru sob pobega, le da bo potekal na prostem. Posebna zanimivost bo ruleta, narejena iz čokolade, ki bo prinašala tudi odlične nagrade. Celoten program je objavljen na festivalski spletni strani.

Kje se odvija festival?

Festivalsko prizorišče bo v radovljiškem parku, ki se nahaja tik ob starem mestnem jedru. Park, ki je bil v preteklosti le ena od lokacij, ponuja izvrstno prizorišče za dogodke ter druženje. Mestno jedro Radovljice, ki se pričenja prav ob koncu parka, bo zaživelo s ponudbo izvrstne radovljiške kulinarike, tamkajšnji muzeji pa pripravljajo poseben program in ugodnosti za vse obiskovalce festivala. Zato ob obisku festivala sprehod podaljšajte še do starega mestnega jedra, saj boste morda naleteli na azteško boginjo čokolade, ki bo v teh dneh obiskala Muzej lekarništva in alkimije. Pred svojimi delavnicami in v njih, se bodo predstavili tudi umetniki, ki vse leto ustvarjajo na slikovitem Linhartovem trgu. Ta velja za eno najlepše ohranjenih mestnih jeder v Sloveniji.