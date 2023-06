Na velenjski plaži je bilo v nedeljo predvsem mokro. Festival Splash je čez dan ponujal ogromen tobogan za osvežilne skoke v jezero in številne druge športno-zabavne aktivnosti, gurmanski piknik na plaži, pa tudi dobrodelno friziranje za letovanje socialno šibkejših družin. Ponoči pa so prizorišče na Visti zavzeli Dubioza Kolektiv, S.A.R.S. in Senidah.