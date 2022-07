Festival kulture Kostanjevica v polnem zamahu

Gledališki in filmski igralec, režiser in glasbenik Rade Šerbedžija je s skupino Zapadni Kolodvor otvoril pester program letošnjega kulturnega festivala v Kostanjevici na Krki, ki poteka vse do sobote, 9. julija 2022. V sedmih dneh navdušuje z raznolikim naborom vsebin, ki so brezplačne za vse udeležence.

V sobotno jutro se bomo prebudili z Esadom Babačićem na Literarnem zajtrku in dan nadaljevali z Medgeneracijsko ustvarjalnico land art z umetnico Matejo Kavčič . V vmesnem času pa nahranili gledalca v nas s predstavo Skupaj v produkciji Via Negative in Društva Pekinpah, na katerem sodelujejo Leja Jurišić in Marko Mandić v sodelovanju z režiserjem Bojanom Jablanovcem in pisko Semiro Osmanagić . V zaključnem aktu bo v ospredje stopil koIektiv Insan (Ljubljana), po dolgem času novomeška skupina Moveknowledgment (Novo mesto), razgreto publiko pa bo na višje obrate zasukal zagrebški stoner/groove band She Loves Pablo (Zagreb) z alternativno poslastico rocka.

Kot pravi programski vodja festivala Stane Tomazin, program FKK-ja že od samega začetka sloni na umetniški kvaliteti ustvarjalcev. Naša dva osnovna stebra programa sta gledališče in glasba. Kostanjevica na Krki je v zadnjih 70 letih zgradila svojo identiteto na kulturi, še posebej na področju likovne umetnosti, gledališča in glasbe. Tradicija kulturnih festivalov je bila v preteklosti s festivali, kot so Dolenjski kulturni festival, Gogini dnevi, Noster Nostri, močna. To so bili festivali s svojo edinstveno energijo in so pustili ogromen pečat v našem okolju. Zaradi pomanjkanja kontinuitete gledališča in glasbe v zadnjem času smo se odločili, da bomo tudi mi poskusili vzpostaviti festival, ki bo vrnil gledališče in glasbo v naš kraj. Prva edicija se je zgodila leta 2018, ko smo gostili 3 gledališke predstave in 6 glasbenih skupin. Vsako leto dodajamo nove kulturne vsebine, kot so gledališke delavnice, literarne pogovore in okrogle mize.

Spomnimo

V nedeljo je zbrane obiskovalce navdušilo odprtje razstave treh mladih umetnic Inje Prebil, Ele Andlovic in Natalije Premk Jenič, v ponedeljek filmska projekcija mladinskega filma Vesolje med nami režiserke Rahele Jagrič Pirc in v torek okrogla miza je izpostavila pomen lokalne infrastructure za kulturo in nadaljevala s koncertom lokalnih akademsko izobraženih glasbenikov Janeza Pincoliča in Elvisa Homana v Galeriji Božidarja Jakca. Z vokalistko in gibalko Ireno Z. Tomažin smo na delavnici Dotik glasu raziskovali svoj glas, na cirkuško-gledališka delavnica za otroke v sodelovanju z Društvom Terra Verra pa skozi igro in gibanje občutili, raziskali in se na koncu spremenili v štiri elemente: vodo, zemljo, ogenj in zrak.