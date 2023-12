Festival LGBT filma: skupina mladih strgala mavrično zastavo in jo zažgala

Kot so sporočili iz Društva Škuc, je skupina mladih iznad vhoda v Kinodvor strgala mavrično zastavo in jo zažgala, po tem dejanju pa !so se fantje razbežali". "Ker dogodka ne moremo razumeti kot umetniški peformans v čast LGBT filmu, pozivamo pristojne organe, da ukrepajo, javnost pa, da obsodi tovrstne napade," so zapisali v izjavi, ki so jo objavili na družbenem omrežju.

Dodali so, da ni na žalost vandalizem požiganja mavričnih zastav nič novega, a da zato še toliko bolj kaže, kako nujno je, da LGBTQIA+ skupnost govori o nesprejemanju in nasilju, ki ga doživlja. "Prav zaradi tega nasilja je ta skupnost primorana ustvarjati varne prostore, v katerih lahko brez strahu spregovorimo," so dodali v društvu, ki organizira festival LGBT filma.

"Pri Festivalu LGBT filma javno opozarjamo na družbeno stanje v Sloveniji in po svetu, tudi skozi umetnost, skozi film," so še zapisali.

Dejanje so obsodili tudi v Inštitutu 8. marec. "Takšni napadi se še vedno redno dogajajo. Obsojamo vsakršnega izmed njih. In festivalu izražamo podporo, naj bo to razlog več za ogled filma z letošnjega programa. Niste sami," so zapisali.

Festival se je v Ljubljani začel danes, do 17. decembra pa bodo na njem prikazali 24 igranih celovečernih in dokumentarnih ter 19 kratkih filmov iz 27 držav. V središče so tokrat postavili južnokorejski film. Festival bo potekal na treh lokacijah po mestu.