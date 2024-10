Festival namiznih oljk: v Kopru ocenjevali 24 vzorcev

Ko govorimo o oljčnih letinah, kakovosti in količinah, najbrž vsi pomislimo na oljčno olje. Pa vendar, najboljši plodovi ne gredo za olje, ampak jih pridelovalci vložijo. Gre za zelo butično proizvodnjo, ki marsikdaj ni ekonomsko upravičena, vendar jo številni prakticirajo. Tako zaradi tradicije kot tudi dejstva, da gre za izjemen produkt. Da bi to še spodbujali, zadnjih osem let poteka festival namiznih oljk. Letos so v Kopru ocenjevali 24 vzorcev.