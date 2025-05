Festival oranžnih vin: 70 vinarjev iz celega sveta

Zadnji petek v aprilu se Izola tradicionalno prelevi v svetovno prestolnico oranžnih vin. Tudi danes 70 vinarjev iz desetih držav, celo Kitajske in Gruzije, predstavlja to vse bolj priljubljeno vino. Če je bilo še nedavno drzna novost, lahko danes že govorimo o uveljavljenem načinu pridelave, Slovenija pa je med pionirji na tem področju. In za tako pomemben dogodek se še cerkev spremeni v degustacijski prostor.