Festivali po Sloveniji odpovedani, v Velenju zatočišče v Rdeči dvorani

Prešerni, veseli in brezskrbni dnevi na festivalih, koncertih in dogodkih so se žal predčasno končali. Poplave, ki drvijo čez Slovenijo namreč ogrožajo življenja ljudi in povzročajo precejšnjo škodo. Oblasti so razglasile izredne razmere, v teku so evakuacije, vremenske ujme pa še zdaleč ni konec.

Organizatorji festivala Metaldays, ki poteka v Velenju so danes predčasno odpovedali zadnji dan festivala. Ob tem so pozvali obiskovalce, naj ne poskušajo zapustiti Velenja, saj so vse ulice iz varnostnih razlogov zaprte, brezplačno nastanitev pa mesto ponuja v Rdeči dvorani, prav tako pa je svoja vrata brezplačno odprl tudi hotel Paka. Katarina Jukić iz hotela nam je pojasnila, da so nastanili že okoli 50 ljudi. "V konferenčne sobe smo namestili tudi napihljive blazine tako, da imajo ljudje pokrito prenočišče in da so na toplem." Sobe so odprli tako za obiskovalce festivala kot tudi za lokalce, ki se zaradi razmer ne morejo vrniti v svoje domove.

Kot so dodali je vzdušje prijazno, zahvalili pa so se tudi obiskovalcem festivala, ki so se mirno odzvali na trenutne razmere.

V Rdeči dvorani je na voljo evakuacijsko zavetišče, ponujajo pa tudi brezplačno hrano, suha oblačila, brisače in vse kar bi bilo potrebno, so organizatorji Metaldaysa sporočili na Facebooku. Na voljo je tudi brezplačen shuttle prevoz do Rdeče dvorane ali druge namestitve v Velenju in okolici.

Tud lastnik podjetja Intralite, ki je organizator festivala Castle ob Kolpi, Aleš Perman je sporočil, da so odpovedali prireditve. Kot so dejali so "pretehtali vse možnosti, delali na varnosti ljudi vendar so tudi ljudje začeli sami odhajati". Poudarili so, da so bili cel čas na vezi s Policijo in Civilno zaščito a so se na koncu odločili, da je edina razumna odločitev odpoved festivala. "Od jutra je kar veliko ljudi že odšlo," so potrdili. Po njihovih besedah je sicer dež šele nedavno začel, je pa Kolpa že za pol metra narastla. "Ni poplav, zaenkrat je samo dež, ni nič kritično glede varnosti zato smo tudi kasneje odpovedali."

V nedeljo bi se moral v Ljubljani odviti dogodek "Odbito na Kongresnem trgu", ki ga organizirata ekipa Dunking Devils in agencija Extrem. A so se tudi oni zaradi napovedanega slabega vremena odločili, da bo dogodek prestavljen na ponedeljek. "Glede na trenutno vremensko situacijo je to najboljša odločitev za zagotovitev varnosti in udobja vseh obiskovalcev in tekmovalcev," so sporočili.

Kot so na Eventimu sporočili prek Facebooka je ta vikend odpovedana tudi večina dogodkov na prostem. "Organizatorji niso mogli sporočiti kdaj bodo dogodki, ki so sedaj odpovedani, nekateri so celo omenjali prihodnje leto," so nam sporočili.