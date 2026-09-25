FF vložila predlog za izvršbo: Stevanović ni poravnal računov

Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović, ki je poleti javno poudarjal, da je iz lastnih prihrankov poravnal dolg svojega strankarskega kolega Borisa Mijića do zaposlenih, je očitno tudi sam dolžnik. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL) so za časnik Delo potrdili, da Stevanovič ni v celoti poravnal obveznosti iz doktorskega študija, ki ga je obiskoval med letoma 2014 in 2021. Zaradi neplačanih računov so ga najprej opominjali, nato pa vložili tudi predlog za izvršbo.

Stevanović je bil vpisan na doktorski program s področja balkanskih študij, vendar študija ni uspešno zaključil. Potem ko je leta 2020 oddal doktorsko disertacijo z naslovom Paradoks prve južnoslovanske združitve, mu je fakulteta določila rok za popravke. Ker popravljene disertacije do junija 2021 ni oddal, njegov doktorski študij ni bil uspešno zaključen.

A kljub temu, da Stevanović doktorata ni zaključil, je na družbenih omrežjih več let pri stopnji izobrazbe navajal doktorat znanosti na Filozofski fakulteti. Sam je sicer zanikal, da bi se kadarkoli predstavljal kot doktor, podatek na Facebooku pa je razlagal kot informacijo, da študira na doktorskem študiju. Po njegovih besedah disertacije ni zagovarjal, ker naj bi mu član komisije očital subjektivnost, zato se z doktoratom ni želel več ukvarjati, je njegove pretekle izjave povzelo Delo.

Po neuradnih informacijah časnika naj bi dolg do fakultete znašal okoli 7800 evrov. Filozofska fakulteta sicer višine dolga ni razkrila. Viri pa trdijo, da naj bi postopek izterjave sprožili prepozno in da Stevanović morda formalno-pravno denarja ni več dolžan plačati.

Stevanović sicer javno izpostavlja pomen poštenosti in osebnega zgleda. Za dodatna pojasnila in o namerah glede poravnanja dolga do fakultete smo povprašali tudi Stevanovića. Na odgovore še čakamo.