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Slovenija

FF vložila predlog za izvršbo: Stevanović ni poravnal računov

Ljubljana, 25. 09. 2026 09.24 pred 53 minutami 2 min branja 158

Avtor:
K.H.
Zoran Stevanović

Predsednik Državnega zbora po navedbah ljubljanske Filozofske fakultete ni v celoti poravnal obveznosti iz doktorskega študija, ki ga je obiskoval med letoma 2014 in 2021. Na fakulteti so potrdili, da so Stevanovića zaradi neplačanih računov najprej opominjali, nato pa vložili tudi predlog za izvršbo.

Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović, ki je poleti javno poudarjal, da je iz lastnih prihrankov poravnal dolg svojega strankarskega kolega Borisa Mijića do zaposlenih, je očitno tudi sam dolžnik. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL) so za časnik Delo potrdili, da Stevanovič ni v celoti poravnal obveznosti iz doktorskega študija, ki ga je obiskoval med letoma 2014 in 2021. Zaradi neplačanih računov so ga najprej opominjali, nato pa vložili tudi predlog za izvršbo.

Stevanović je bil vpisan na doktorski program s področja balkanskih študij, vendar študija ni uspešno zaključil. Potem ko je leta 2020 oddal doktorsko disertacijo z naslovom Paradoks prve južnoslovanske združitve, mu je fakulteta določila rok za popravke. Ker popravljene disertacije do junija 2021 ni oddal, njegov doktorski študij ni bil uspešno zaključen.

A kljub temu, da Stevanović doktorata ni zaključil, je na družbenih omrežjih več let pri stopnji izobrazbe navajal doktorat znanosti na Filozofski fakulteti. Sam je sicer zanikal, da bi se kadarkoli predstavljal kot doktor, podatek na Facebooku pa je razlagal kot informacijo, da študira na doktorskem študiju. Po njegovih besedah disertacije ni zagovarjal, ker naj bi mu član komisije očital subjektivnost, zato se z doktoratom ni želel več ukvarjati, je njegove pretekle izjave povzelo Delo

Po neuradnih informacijah časnika naj bi dolg do fakultete znašal okoli 7800 evrov. Filozofska fakulteta sicer višine dolga ni razkrila. Viri pa trdijo, da naj bi postopek izterjave sprožili prepozno in da Stevanović morda formalno-pravno denarja ni več dolžan plačati. 

Stevanović sicer javno izpostavlja pomen poštenosti in osebnega zgleda. Za dodatna pojasnila in o namerah glede poravnanja dolga do fakultete smo povprašali tudi Stevanovića. Na odgovore še čakamo.

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KOMENTARJI158

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Morskadeklica123
25. 09. 2026 11.14
Slovenija, kam toneš s takimi politiki....😕
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0 0
StAnalitik
25. 09. 2026 11.14
No novinarji,na medicinski fakulteti profesorica od študentov,tako pravijo,zahteva 500€ plačila,da naredijo izpit.Anatomija je predmet.Tako ptički pojejo
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0 0
Hind Rami Iyad Rajab
25. 09. 2026 11.13
resnica stevo & comp. pač...simbol laži , kriminala, korupcije in sprenevedanja...tipični desni kot bivši komunist lažnivi janša...
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0 0
audirs
25. 09. 2026 11.13
Stevo naš poštenjak!!! Sama gofla in jezik ga je, vi ovce pa še kar volite take paciente (desne in leve) !
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0 0
slim386
25. 09. 2026 11.13
Oni to vedo iz teorije... On to ve iz prakse. Moč ljudem 🤡🤡🤡
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0 0
1ddenis1
25. 09. 2026 11.13
stevanovič in mesec. Edini temi s katerima se ukvarja slovenska politika in mediji
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0 0
Uporabnik1884443
25. 09. 2026 11.12
To vse je privatno razmerje med fakuleto in Stevanovičem, zaradi teh informacij bi moral leteti direktor
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+1
2 1
ArkaMast
25. 09. 2026 11.12
Mijić ni poravnal računov, ne Stevanović .... politični SKOK pa gleda vstran.
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+1
1 0
Definbahija
25. 09. 2026 11.10
A vi veste da bo Stevo izvržbo naredil na FF?
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+1
1 0
FETS LUCK
25. 09. 2026 11.10
Velepoštenjak Stevo, velepoštenjak Mijić, pa gospa, ki ima težave z alkoholom so cvetober stranke lažni.ca lep zgled dajejo s svojim ravnanjem državljanom. Upam da ni nobenega človeka več v tej državi, ki bi jim verjel in jih jemal resno, razen akterjev na desnici, ki je odvisna od teh prevarantov.
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+1
3 2
Mens sana
25. 09. 2026 11.10
..............predsednik parlamenta, nesojeni doktor s področja balkanskih študij, miličnik, pretepač, vodja protestov, zavarovalniški goljuf, naš človek, pravi politik.................................
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+2
3 1
Veščec
25. 09. 2026 11.13
Tak paket dobiš,če si v politiki,pa to
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0 0
Kali?opko Kali?opkovi?
25. 09. 2026 11.08
Če bo mel še 1000 takih primerov je bolj pošten in manj pokvarjen od levičarjev haha
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-1
3 4
trol3
25. 09. 2026 11.11
Tukaj se ne gre zato a si levičar ali desničar, predvsem pa pošten človek. In to Stevanović sigurno ni
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-1
0 1
Uporabnik-1442225
25. 09. 2026 11.07
Joj zdaj je lahko že vsak doktor znanosti
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+2
3 1
Definbahija
25. 09. 2026 11.11
A nisi videl včeraj kako je unemu strokovnjaku iz športa povedal da nima pijma
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0 0
Ve?ni optimist
25. 09. 2026 11.07
Kolikor razumem, pišete nekaj, za kar sploh ne veste za kaj gre, .... v mojem podjetju, ko dobimo kako izvršbo jo nemudoma posredujemo za izplačila, ... ne vem kako je lahko nekaj zastaralo, .... torej naj odstopi vodstvo šole, ker so nesposobni izterjat plačilo, .... oziroma verjamem, da še obstaja ena zgodba, ... ki pa itak ni pomembna, .... pomembno je napisat enostransko in delit narod, ..... za kozlat
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+2
3 1
stajerc2024
25. 09. 2026 11.07
najamanj 4 LET ste neli časa da bi ga izterjali, pa bolše da bi bli tiho, se vidi da ste nesposobni do kraja....Nevem kak nekaj učite, ko pa niti denarja neznate pobrat....A ste pošiljali položnice na napačen naslov??? :)))))))))
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-1
0 1
Gutenberg
25. 09. 2026 11.11
Ne, zdaj so prišli s tem ven, ker se je Stevanovič obrnil na desno. To pa levim na rdeči FF ni všeč. Še en poskus diskreditacije Resni.ce. Ko se je pa med koronu drl 'fašizem, dol z vlado!', jim je bil pa všeč.
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0 0
galeon
25. 09. 2026 11.07
Pataloški lažnivec kot njegov šef.
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+1
3 2
Kmet ljubi Janeza
25. 09. 2026 11.05
Za smejat in za jokat hkrati, kdo nam ( tudi ) kroji življenje v naši prelepi Sloveniji. Me zanima kaj vse se bo še izkazalo / pokazalo do naslednjih volitev.
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+3
4 1
Roger
25. 09. 2026 11.02
Kolk ma ta človek teh grehov bog si ga vedi mafijozo ta prav ! Potem se je pa dokopal do takega položaja drugega človeka v državi saj nevem če mu je za čestitati ali se je za razjokati kaj se dogaja vse v Toti naši državi
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+10
10 0
Potouceni kramoh
25. 09. 2026 11.06
Za ukrepati je!
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+1
1 0
Misika1967
25. 09. 2026 11.02
No ponos desne vlade je zelo velik. Toliko cvetk kot jih imajo v sopku je preprosto neverjetno. Plesite,veselite se,podn od podna.
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+9
9 0
macolagobec
25. 09. 2026 11.04
To ni oziroma je en velik nič. Nima veze z delovanjem vlade. Levuuharske vlade so poradle in poneverile milijarde evrov, pa nič od nič. Tudi Stevo se je nedavno tega deklariral kot velik protidesničar, torej ultra levuuhar.
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-3
0 3
BrainDance
25. 09. 2026 11.07
pa ti si mu nasedu? :D dobro so vas prnesli okol tile resničarji :D
Odgovori
+1
1 0
Lev07
25. 09. 2026 11.00
Fajn jim je stopil na rep......ne mijavkajo, rjovejo.
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-2
3 5
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