Fides Bešič Loredana obtožil kršitve etičnega kodeksa funkcionarjev vlade

Potem ko so se še ena torkova pogajanja končala z nezadovoljstvom zdravnikov, so iz sindikata Fides v večernih urah poslali sporočilo: če do prihodnjega torka dogovor z vladno stranjo ne bo dosežen, bomo zaostrili sindikalne aktivnosti.

Naslednji dan, v sredo, sta se na grožnje s stavko odzvala zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan in premier Robert Golob."Fidesu smo dali jasno vedeti, kje so naše finančne omejitve glede na to, kaj nas čaka v letu 2023, in tega ne bomo spreminjali," je dejal Bešič Loredan. "Mislite, da bom zdaj ministra negiral, seveda ne bom. Minister ima moje popolno zaupanje glede tega, ne samo on, tudi ministrica za javno upravo. Verjamem pa, da nikomur ni v interesu, da bi situacijo poslabšal samo zaradi partikularnih interesov, in da bo na koncu zmagal razum in da se bo dogovor tudi našel," je dodal Golob.

A še istega večera naj bi, po besedah Fidesa, minister Bešič Loredan poklical vodjo pogajalske skupine sindikata. V pogovoru naj bi mu, kot so zapisali v Fidesu, dejal, da mora jutri podpisati predlog vlade, ker da je to navodilo predsednika vlade, v nasprotnem, da je premier ukazal proti zdravnikom in Fidesu totalno vojno, da imajo proti zdravnikom pripravljene podatke, tudi o zaslužkih, in da bo cilj osamiti in izčrpati zdravnike. Fides je zato zdravstvenega ministra prijavil na vlado zaradi domnevne kršitve etičnega kodeksa funkcionarjev vlade.