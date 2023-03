Fides bo 2. aprila nadaljeval stavko

Kot so pri sindikatu Fides zapisali na spletni strani, se bodo še naprej aktivno in konstruktivno udeleževali pogajanj za gradnjo novega zdravstvenega plačnega stebra s ciljem, da bi bil le ta oblikovan do 1. aprila.

V kolikor sporazum do tega dne do polnoči na bo realiziran, se bo 2. aprila nadaljevala pred tem prekinjena stavka zdravnikov in zobozdravnikov. Ta bo potekala tako, kot je bilo predvideno septembra ob napovedi stavke. To pomeni, da bo trajala do sklepa o prenehanju stavke ali do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

2. april je nedelja, uporabniki stavke ne bi čutili

Ker je 2. aprila nedelja, v Fidesu pojasnjujejo, da bo stavka v tem primeru do 3. aprila do 7. ure potekala tako, da je uporabniki ne bodo čutili, saj bo delo potekalo enako kot sicer ob nedeljah.

Nato pa bo stavka potekala tako, kot izhaja iz sklepa o začetku stavke. Ob napovedi stavke so v sindikatu pojasnili, da bodo stavkajoči v tem času na delovnem mestu, razen ob sklicih stavkovnih sestankov, ki bodo potekali najmanj enkrat tedensko. Zagotavljali bodo predpisan minimum delovnega procesa. Izvajali bodo tiste storitve, katerih opustitev bi vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Večinoma pa naj bi delali po prazničnem razporedu.

Morebiten preklic bo Fides javnosti sporočil do 2. aprila do 12. ure.