Fides: 'Gasijo požare, problemi na pogoriščih pa bodo ostali'

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides se je odzval na aktualno dogajanje in razmere v zdravstvu, posredno pa so komentirali tudi komentarje premierja Šarca. Poudarili so, da so že leta 2014 pripravili dokument Strategija za izhod zdravstva iz krize s predlogi rešitev, v katerem so opozorili na nevarno in monopolno vlogo ZZZS, neustrezno financiranje zdravstvenih storitev, slabo organizacijo in vodenje javnih zdravstvenih zavodov ter zastarel in nestimulativen plačni sistem.

Dvomijo, da bodo 'zavožen sistem rešili tisti, ki so ga spravili pod cesto'

Pravijo, da so bili med prvimi zdravniškimi organizacijami, ki so opozarjali na pomanjkanje zdravnikov že pred vzpostavitvijo medicinske fakultete v Mariboru, prav tako pa so želeli opozoriti na problem korupcije v zdravstvu, a "njihov glas največkrat ni bil slišan, ali ni smel biti slišan".

V Fidesu poudarjajo, da trenutni državni zdravstveni sistem ne funkcionira uspešno in učinkovito in da se "v njem se ne počutijo dobro ne uporabniki in tudi ne zdravniki kot odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti, ki zadnjih deset let na funkcioniranje zdravstvenega sistema in na njegove spremembe nimamo prav nobenega vpliva". Pravijo, da jih ne čudi, da bi večina zdravnikov najraje ušla iz tega sistema, in da lahko sami le pozivajo politične odločevalce k ukrepanju. "Izražamo pa upravičen dvom, da bodo zavožen sistem uspešno rešili tisti, ki so ga spravili pod cesto," dodajajo.