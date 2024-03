Fides gre na ustavno sodišče: zahtevajo presojo ustavnosti odloka vlade

Fides trdi, da je vlada imela dve leti časa za stabilizacijo razmer v javnem zdravstvu. "Ker tega zavestno ni storila, zdaj aktivno krati pravice pacientov in zdravnikov, na kar ne moremo pristati." Kot poudarjajo, so njihove stavkovne aktivnosti "izključno v interesu stabilnega javnega zdravstva in pacientov" .

Glavni stavkovni odbor se je strinjal, da bodo v primeru kakršnega koli ukrepanja zoper stavkajoče na podlagi navedenega odloka vlade "uporabili vsa pravna sredstva za zaščito interesov stavkajočih" . To vključuje tožbe, prijave na pristojne inšpektorate in po potrebi tudi podajanje kazenskih ovadb, pojasnjujejo v sporočilu za javnost.

V sindikatu Fides pričakujejo, da bo Ustavno sodišče, skladno z njihovim predlogom, zadevo obravnavalo prednostno in da bo do dokončne odločitve ustavilo izvajanje Odloka o upravljanju zdravniške službe v času stavke. "Še enkrat ponavljamo, da Odlok ne more predstavljati pravne podlage, na kateri bi lahko vlada določala obseg zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa, saj je ta zelo jasno in konkretno določen v zakonu."

Vlada in Fides v mediacijo?

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v izjavi za medije ob robu seje DZ napovedala, da bosta vladna stran in sindikat Fides na torkovih stavkovnih pogajanjih razpravljala tudi o možnosti mediacije. Obe strani sta namreč prejšnji teden izrazili pripravljenost za ta korak.

Na ministrstvu po besedah ministrice menijo, da je pomembno, da je mediator predvsem neodvisen, ni pa nujno, da je iz tujine, kot so predlagali v sindikatu Fides. "Veliko boljše se nam zdi, da bi mediacija potekala v slovenskem jeziku in da bi bil to neodvisen mediator iz Slovenije, ki dobro pozna zakonodajo in tukajšnje razmere," je poudarila.

Na vprašanje, ali se bo v torek tudi sama udeležila pogajanj s Fidesom, je odgovorila, da ne. Tako kot doslej bo vlado predstavljala njena pogajalska skupina, je pojasnila. Po njenih zagotovilih si vlada prizadeva narediti vse, da bi se stavka čim prej končala.

Tako ministrica Valentina Prevolnik Rupel kot predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Polh sta možnost mediacije omenila prejšnji teden v pogovoru za Val 202. V Fidesu so v četrtek dodatno omenili možnost vključitve mediatorja, ki bi prihajal iz "države EU". V današnjem sporočilu za javnost pa so zapisali, da se strinjajo, da bi mediator lahko predstavljal eno izmed možnosti za drugačen način pogajanj, za uresničitev podpisanih sporazumov. "A želimo, da je mediator nevtralna oseba, ki spoštuje demokracijo in pravni red."

Sindikat Fides, ki stavka od 15. januarja, začenja osmi teden stavke. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Golob: Hvala vsem zdravnikom, ki niso prisluhnili Fidesu

Predsednik vlade Robert Golob v je DZ danes odgovarjal tudi na vprašanja o stanju v zdravstvu. "Zahvaljujem se vsem zdravnicam in zdravnikom, ki niso prisluhnili Fidesu, ampak so prisluhnili svoji vesti in še naprej skrbijo za paciente." Povedal je, da sicer drži, da je bil sporazum lani podpisan, vendar tudi spomnil, da se je v avgustu Slovenija spoprijela z največjo naravno katastrofo. "Takrat smo obvestili vse sindikate, da bo plačna reforma zamaknjena. Vsi razen sindikata Fides so razumeli, da je treba stvari zamakniti."

Plačna reforma je na mizi, pogajanja potekajo, je poudaril predsednik vlade. "Samo v okviru stebra lahko naslovimo vse plačne izzive v zdravstvu. Ne moremo reševati plačnih nesorazmerij v zdravstvenem sistemu ločeno za posamezne skupine. Za kakršne koli dodatne ukrepe bo treba najprej zamrzniti stavko. Agonije pacientov ne povzroča vlada, ampak s svojim nerazumnim vztrajanjem pri stavki." Dodal je še, da je vladna stran vedno pripravljena na pogovore in pogajanja.