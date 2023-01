Fides in ministrstvo bosta poskušala skleniti dogovor

Po besedah predsednika Slovenskega zdravniškega društva Radka Komadine se lahko mediacija zaključi na dva načina. Ali bo za sredo napovedana stavka zdravnikov in zobozdravnikov odpovedana ali pa ne. Kot je povedal, so vsi sodelujoči v mediaciji, ki bo potekala v prostorih društva, zavezani k molčečnosti, saj želijo delati hitro in konstruktivno, če želijo dogovor skleniti do roka.

"Mediator spoštuje stališča ene in druge strani, ne sme biti pristranski, ne sme vplivati," je poudaril Komadina. Obe strani po njegovih besedah sicer kažeta na to, da je dogovor med njima možen.

Možnost mediacije Slovenskega zdravniškega društva med sindikatom in ministrstvom sicer predvideva kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike.

Za mediacijo sta se strani dogovorili na sestanku v ponedeljek popoldne. V Fidesu so pred začetkom sestanka sicer izrazili pričakovanje, da bodo že na sestanku z ministrstvom sklenili stavkovni sporazum, ki so ga pripravili v sindikatu, a se to še ni zgodilo.