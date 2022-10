Fides in vlada podpisala dogovor glede stavke

V vladni palači so se znova sestali predstavniki vlade in Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides, ki so podpisali sporazum o zamrznitvi zdravniške stavke. Ta je bila napovedana za danes, a so jo začasno zamrznili. S podpisom sporazuma se je vlada zavezala, da bo oblikovala ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema za javni sektor.

Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti sta podpisala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in namestnik vodje pogajalske skupine Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Gregor Zemljič. Sporazum predvideva oblikovanje ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja. Podrobnosti sporazuma Vlada se s sporazumom zavezuje, da bo ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja oblikovala do 1. aprila prihodnje leto in ga nato do 30. junija vložila v zakonodajni postopek. Zavezuje se tudi, da bo omogočila ločeno urejanje specifik, povezanih z delom, odgovornostjo in plačilom zdravnikov in zobozdravnikov, na način in v rokih, kot so določili v tem sporazumu, če bi druge poklicne skupine ali sindikati pogojevali ali omejevali urejanje plač zdravnikov in zobozdravnikov. Sindikat se je ob tem zavezal, da do poteka omenjenih rokov v zvezi s tem vprašanjem ne bo sprožil stavkovnih aktivnosti. Če pa zaveze iz sporazuma ne bodo izpolnjene in bo prišlo do stavke zdravnikov in zobozdravnikov, bo vlada zagotovila nadomestilo plače za stavko.

Vladna stran in predstavniki sindikata Fides so sporazum o prekinitvi stavke parafirali že na ponedeljkovih pogajanjih. Sporazum pa je moral potrditi še stavkovni odbor sindikata, ki je o tem odločal v torek. Odbor je sporazum potrdil, s tem pa je zdravniška stavka zamrznjena. Razprava je bila dolga in burna, kar kaže, da je nezadovoljstvo zdravnikov doseglo vrelišče, je v izjavi za medije dejal namestnik vodje pogajalske skupine Fidesa Zemljič. Vlada je po njegovih besedah dala resne in pomembne zaveze. Zavedajo se, da bo za uresničitev sporazuma potreben čas, a bodo časovnico spremljali in ocenjevali poteze vlade, je napovedal.

