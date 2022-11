Fides in vladno stran čakajo odločilna pogajanja o plačah

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vladno stran čakajo odločilna pogajanja o zdravniških plačah. Če dogovor ne bo sklenjen, članstvo sindikata namreč pričakuje zaostritev sindikalnih aktivnosti. Ob tem še vedno odmevajo očitki Fidesa o grožnjah ministra Danijela Bešiča Loredana vodji pogajalske skupine Fidesa.

Glavni stavkovni odbor Fidesa je po pogajanjih z vlado prejšnji teden ocenil, da so pogajanja na mrtvi točki. Če do danes dogovor z vladno stranjo ne bo dosežen, članstvo soglasno pričakuje zaostrovanje sindikalnih aktivnosti. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je poudaril, da bo vladni predlog zdravniškim sindikatom ostal enak in ga vlada torej ne bo spremenila. Po prejšnjih pogajanjih je napovedal, da bodo sindikatom do danes posredovali dodatne informacije o metodologiji, na podlagi katere je vlada pripravila ponudbo.

A naj bi medtem vladna stran, tako so navedli pri Fidesu, priznala, da so napačno interpretirali predstavljene ocene finančnih učinkov. Zato pričakujejo, da bodo na pogajanjih lahko poiskali rešitve za ustrezno umestitev zdravniških in zobozdravniških delovnih mest v približnih finančnih okvirih, ki jih je v pogajanjih predstavila vladna stran.