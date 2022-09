Fides in zdravstveno ministrstvo o stavkovnih zahtevah zdravnikov

Začenjajo se pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides. V zdravniških vrstah namreč zahtevajo izstop iz enotnega plačnega sistema in pogajanja za nov tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Vlada izstopa zdravnikov iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja sicer ne odobrava.

Ob napovedi stavki, ki se bo začela 19. oktobra, je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan povedal, da so predstavnike Fidesa povabili na sestanek, ki naj bi bil danes. Predsednik zdravniškega sindikata Konrad Kuštrin je nato dejal, da se pogajanj, na katere so jih povabili na ministrstvu, ne bodo udeležili. V ponedeljek pa so iz sindikata sporočili, da so ministru posredovali vabilo in obvestilo o sklicu prvega pogajalskega sestanka o razrešitvi Fidesovih stavkovnih zahtev, ki se bo začel ob 11. uri na sedežu Fidesa v prostorih Domus Medica.

icon-expand Danijel Bešič Loredan FOTO: Luka Kotnik

Po njihovi oceni namreč vabilo ministra na pogajanja za sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, ki so ga prejeli 15. septembra in ki se nanaša na pogajanja o vladnih izhodiščih, sprejetih še pred napovedjo stavke in se nanašajo na odpravo plačnih anomalij, vezanih na dogovor s sindikati v zdravstvu v letu 2021, v tem trenutku namreč ni več aktualno.