Izredna letna konferenca Fidesa: 'SOS za javno zdravstvo'

"Zakaj? Ker tretji mesec stavkovnih aktivnosti vedno bolj razgalja težave našega javnega zdravstva. Jasno se je pokazalo, da v Sloveniji definicija "javnega zdravstva" stoji izključno na pripravljenosti zdravnikov in ostalih zaposlenih v zdravstvu, da vsak teden opravijo več deset ur nadur. Koliko časa bo še tako, preden se bo sistem povsem zlomil," so še zapisali in ob tem dodali, da bo letna konferenca zaprta za javnost. Podrobnosti konference in sprejete sklepe bodo predstavili v sredo, 27. marca, ob 10. uri.

Kot so sporočili iz sindikata, se bo konference udeležil razširjen zbor zdravnic in zdravnikov, zobozdravnic in zobozdravnikov ter predstavniki zdravniških organizacij. Na konferenci bodo govorili o tem, zakaj potrebujemo javno zdravstvo in kako smo se znašli na točki, ki predstavlja ključni trenutek v boju za javno zdravstvo.

V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov so sicer prepričani, da je skrajni čas, "da javno zdravstvo naredimo konkurenčno in privlačno za zdajšnje in bodoče zaposlene v zdravstvu."

Fides je v ponedeljek sicer vstopil v 10. teden stavke, ki je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji. Sindikat zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.

Deseti teden stavke

Včeraj je vlada sprejela tudi predlog novele zakona o zdravniški službi. Predlog širi nabor storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke. Predlagane spremembe večinoma sledijo nedavnemu vladnemu odloku o opravljanju zdravniške službe v času stavke, ki pa ga zdravniški sindikat Fides izpodbija na ustavnem sodišču. Predlog novele določa tudi globe za nespoštovanje zakona, in sicer za zdravnike, pravne osebe (zdravstvene zavode), pa tudi predstojnike zdravstvenih zavodov.

V Fidesu so v odzivu na predlog novele poudarili, da so v zadnjih dneh aktivno usklajevali vsebine glede dogovora o mediaciji, ki predstavlja ključni dokument za začetek pogajanj v sodelovanju z mediatorjem. "Današnja vladna odločitev glede sprejetja predloga novele zakona o zdravniški službi nas je presenetila, saj smo na podlagi prvega mediacijskega sestanka razumeli, da želi tudi vladna stran stavkovne zahteve s pomočjo mediatorjev vsebinsko rešiti čim prej. Vse kaže, da so nam ob tem prikrivali dejstvo, da pripravljajo zakon, ki bo zdravnikom danes in v prihodnje bistveno omejil pravico do stavke," so bili kritični.