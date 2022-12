"Januarja stavka bo," je napovedal sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Po tem, ko so včeraj vlada ter sindikati zdravstva in socialnega varstva parafirali dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu, zdravniki in zobozdravniki ne popuščajo, kljub temu da je bil minister za zdravje odločen, da se z njimi ne bodo več pogajali.