Fides: Navodilo ministrstva glede izdajanja bolniških nima nobene pravne podlage

Po tem ko je ministrstvo za zdravje sporočilo, da morata biti tudi med stavko zagotovljeni pravici do izdaje bolniških listov in dostopnosti na daljavo, zdravniški sindikat Fides trdi, da navodilo nima nobene pravne podlage. Medtem ko ministrstvo meni, da je nujno, da zdravniki še naprej zagotavljajo zdravstvene storitve, ki so ključne tudi za socialno varnost zavarovancev, Fides sporoča, da gre za neutemeljeno in pravno napačno stališče. Nastradali pa bodo bolniki, ki v stiski ne vedo, kaj storiti ali na koga se obrniti.

"Na spletni strani ministrstva za zdravje objavljena trditev, da mora biti izdajanje bolniških listov in dostopnost na daljavo med stavko zagotovljeno, nima nobene pravne podlage," sporoča Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Kot pojasnjujejo pravniki sindikata Fides, gre v tem primeru za stališče, ki je neutemeljeno in pravno napačno. Takšno podajanje mnenja tudi presega pristojnosti ministrstva in je nedopustno, saj vlada s tem posega v ustavno pravico zdravnikov do stavke, so prepričani.

Zdravnik FOTO: Shutterstock icon-expand

Poudarili so, da je zdravnik v času stavke dolžan zagotavljati le zdravstvene storitve otrokom do 18. leta starosti ter starejšim od 65 let, obravnavanje nosečnic in obvladovanje nalezljivih bolezni ter tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. "Zakon jasno določa minimalno zdravstveno obveznost zgolj za naštete primere in le v primerih, ki izpolnjujejo navedene pogoje, je treba zagotoviti tudi izdajanje zdravniških potrdil in spričeval," so odločeni v Fidesu, kjer dodajajo, da ta obveznost nikakor ne obstaja za primere, ki sodijo izven obsega storitev, uvrščenih v minimum delovnega procesa, torej tudi ne za kakršne koli aktivnosti, ki bi bile potrebne za ohranjanje socialne varnosti državljanov. "Odgovornost za ta del nosi izključno vlada s svojimi ravnanji in nespoštovanji doseženih sporazumov," so sklenili.

Ministrstvo: Bolniški listi in dostopnost na daljavo morajo biti zagotovljeni Fides je že v petek dvignil precej prahu, ko je sporočil, da vzdrževanje poti naročanja ter izdaja zdravniških potrdil in zdravniških spričeval, na primer bolniških listov, ni obveznost zdravnikov v času stavke, razen v že znanih in objavljenih izjemah. "Predlagamo, da bolniki, ki v času zdravniške stavke ne pridobijo potrebne dokumentacije, zahtevajo od ministrstva za zdravje potrdilo, da dokumentov zaradi stavke ne morejo pridobiti," so navedli v sindikatu. Z ministrstva za zdravje so nato sporočili, da je nujno, da zdravniki še naprej zagotavljajo zdravstvene storitve, ki so ključne tudi za socialno varnost zavarovancev. Pravici do izdaje bolniških listov in dostopnosti na daljavo morata biti med stavko zagotovljeni, so sporočili. Javnim zdravstvenim zavodom so že prejšnji teden poslali dopis, v katerih jih opozarjajo, da imajo osebni zdravniki "ekskluzivno" dolžnost in hkrati možnost, da za paciente urejajo bolniške staleže. A kot kaže, bo Fides vztrajal pri svojem. Nastradali pa bodo ponovno bolniki – marsikdo se je znašel v stiski, saj bi moral odpreti bolniški stalež, ob praznem zvenenju telefona in neodgovorjenih elektronskih sporočilih pa ne ve več, na koga naj se obrne. Prijave že prejemajo tudi nekateri zastopniki pacientovih pravic, tudi Zveza organizacij pacientov, ki zahteva javno objavo navodil stavkajočim zdravnikom. Zveza navaja še, da jo pacienti obveščajo, da jim nekateri zdravniki v času stavke ponujajo in tudi izvajajo posege izven zdravstvene ustanove ob neposrednem plačilu, hudo bolni pa dobivajo samo priporočila, naj vzamejo Lekadol.