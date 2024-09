Fides o vladnem predlogu sprememb zdravstvenega zakona: 'To je strel v prazno'

V zdravniškem sindikatu Fides so prepričani, da so zakonske rešitve, ki se pripravljajo na vladnih uradih, daleč od realnosti slovenskega zdravstva. "Še enkrat se dokazuje, da papir lahko prenese vse, realnost žal ne. Predlog je strel v prazno in vsem državljankam in državljanom, ki vse težje pridejo do zdravstvene oskrbe, meče pesek v oči," so kritični.

Menijo, da vladni predlog ne rešuje razpadajočega sistema, temveč ga slabša, češ da radikalno posega v način zagotavljanja zdravstvenih storitev pri koncesionarjih. Kot pojasnjuje, pacienti te storitve prejemajo v okviru zdravstvenega zavarovanja, brez dodatnih doplačil. "Predlagane spremembe zakonodaje so po našem mnenju na več delih tudi ustavno sporne in ne naslavljajo ključnih težav slovenskega zdravstva, kot so pogoji dela in plačila za zaposlene v javnem zdravstvenem sistemu," dodajajo.